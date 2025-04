La nueva Virgen de La Borriquita sale a las calles: «Ella va ser quien impulse a la hermandad»

La más bonita de Madrid, la más bonita de Madrid, dijo Carlos Malarria, hermano mayor de La Borriquita, cuando vio la escultura que había hecho el imaginero Antonio Dubé. Fue un día de septiembre 2015 en el estudio que tiene Dubé en Triana (Sevilla). «Cuando vi su reacción, sus caras con lágrimas… fue muy bonito para mí», cuenta el imaginero sevillano por teléfono. Sin embargo, este domingo será, diez años después, la primera vez que la titular mariana de la Hermandad de la Borriquita de Madrid saldrá en un paso por la calles de la capital. «Ha estado en capilla durante 10 años esperando este momento. Hay mucha expectación y tenemos muchas ganas de verla en Domingo de Ramos por la tarde», agrega Malarria en conversación telefónica.

En 2014 le propusieron este proyecto a Antonio Dubé. «Me explicaron qué tipo de imagen querían: el momento representaba la imagen del señor, que es una borriquita, que aunque ella es parte de la Pasión, es un momento de júbilo, entonces no podía ser una imagen que fuera una dolorosa al uso», explica Dubé, cuyo padre había sido un imaginero conocido, Antonio Joaquín Dubé de Luque. «Tampoco podía ser una virgen con connotaciones de gloria, de sonrisa porque evidentemente aunque representa la entrada de Jesús en Jerusalén, eso es desencadenante de todo lo que viene después, que es la pasión y muerte de Cristo. Tenía que tener un equilibrio entre dolor y alegría».

Entonces, Dubé buscó: «Una imagen con una expresión serena, que tuviera belleza, porque a mí me gustan que las imágenes sean bonitas. Y con cierta aura de pena en la mirada, pero una cosa muy leve», detalla el imaginero. Y evidentemente, que tuviera unción religiosa, o como lo llama Dubé: «pellizco». «Al fiel que se ponga delante que le llame a la oración, al rezo, que es para lo que están hechas estas esculturas».

Del proceso, dice, una de las cosas más difíciles fue la policromía: «Son imágenes de vestir. Y el escultor tiene muy pocos recursos. Tiene una cara, el cuello y unas manos. Usamos las mismas técnicas de hace 3-4 siglos, que es policromía al óleo pulimentada con vejiga de cordero o de toro. Estamos en el siglo 21 y no se ha inventado nada que sustituya esa técnica. Por eso las policromados de las imágenes están muy brillantes, muy pulidas» .

Dubé había trabajado en el sur, en Jerez, Jaén, Extremadura, pero nunca para Madrid. «Para mí fue muy bonito. Tanto eso como en octubre, en la bendición, cuando procesionó por la Puerta del Sol. Ahora, que salga por la calles de Madrid en la Semana Santa es una satisfacción y un orgullo enorme»

Pero ese sentimiento tiene su otra cara. Es una presión. «El artista es algo secundario. La imaginería religiosa está hecha para esto. Tú puedes hacer una imagen que sea muy buena, muy bonita, muy novedosa, pero como no llame la devoción de la gente, como no tenga ese pellizco…», dice Dubé. Y añade: «Es una gran responsabilidad. en el momento en que tú ves –como cuando ellos vinieron a recogerla cómo la quieren, cómo la miman… Eso, para mí, es la mejor recompensa. Ver que está cumpliendo la función para la que está hecha»

Aunque le han invitado, Dubé no estará en la Semana Santa de Madrid. «Le dije a Carlos (Malarria) cuando me invitó: “Macho, es que habéis puesto la Semana Santa a la vez que la de Sevilla», bromea Dubé, para quien es tan importante la fecha en su ciudad que la pasa allí con su familia y con su cofradía.

La Semana Santa de Madrid

Carlos Malarria dice que eligieron a Antonio entre 33 escultureros de la imagen mariana, María Santísima de la Anunciación. «Él ganó por goleada», cuenta. Y la primera impresión cuando la vio: «Fue como entrar a otro mundo. Algo que parecía que estaba llamado a que fuera él el elegido».

Malarria cree que ahora es su momento. «La hermandad acaba de nacer, somos muy jóvenes y necesita mucho, mucho para poder llegar a lo que hemos podido llegar este año». Y añade: «con multitud de vicisitudes, todo es muy complejo y más en un Madrid. Cuesta más que en otras ciudades acostumbradas a la Semana Santa

Ha estado en capilla diez años esperando este momento. «Además, estoy muy convencido de que ella va a ser que la hermandad se agrande, crezca. El titular es evidente que es el Señor del Amor, que es La Borriquita, pero España es mariana, Madrid es mariana. Y ella es el camino para llegar a él. Estoy muy convencido de que ella va a ser quien impulse a la hermandad».

Además, Malarria espera que se la Semana Santa en Madrid siga creciendo que las hermandades vayan por el mismo camino. «Se están llegando a grandes acuerdos entre la Iglesia y el Ayuntamiento de Madrid». Dubé cree que «la celebración de las procesiones en Madrid es un fenómeno que empieza tarde, en comparación con la mitad sur de España». Y, además, señala un aspecto: «nosotros aquí en el sur, las cofradías forman parte de la genética del andaluz. Tú ves a gente en las hermandades que son de todas las tendencias políticas. Eso no tiene nada que ver, se identifica como una parte de la sociedad. Y por eso aquí se tiene esa forma de entender la religión. Y eso conforme vas subiendo al norte de España se va perdiendo. Aunque poco a poco al que le va gustan se va acercando, porque en Madrid hay muchas hermandades y buenas».

Antonio Dubé, tradición de imagineros

Estudió Bellas Artes en la Universidad de Sevilla (US). «Mi primera imagen la hice cuando estaba en cuarto de carrera. Ahí hice mi primer trabajo grande que fue para Baeza. Y a raíz de ahí he seguido». Para Dubé, es muy necesario la formación académica. «Es fundamental porque te da unos conocimientos y una práctica, que en un estudio no puedes hacerlo. Pero también tiene que tener en complemento: como la imaginaria religiosa es una cultura muy muy especializada, tienes que tener la formación académica lógica, pero también es una disciplina que tiene 10 mil truquitos. Tienes que ser detallista porque a la hora de hacer una imagen. Ninguna imagen es igual a otra, aunque parezca mentira. Siempre todas te suponen un desafío».