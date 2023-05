El plan gastronómico que no puedes perderte en Madrid: desde la ruta de la arepa al menú libre de Camargo

Puede que esta semana nos cueste a todos, más que nada porque hemos dejado atrás todos los puentes posibles. Así que, para evitar que se nos atragante, ahí van varios planes suculentos. Sabemos que la arepa no es un bocado capitalino, pero lo cierto es que ocupa su hueco en numerosos restaurantes. Por eso, hemos decidido unirnos a la Ruta de la Arepa, que toma las calles de Madrid hasta el día 28 en el mismo momento en que se han iniciado los trámites ante la Comunidad de Madrid para solicitar su reconocimiento como bien de interés cultural. Si desea apoyar la iniciativa, existe una campaña de recolección de firmas a través de www.arepa.global. Una iniciativa que cuenta con el apoyo de grandes aliados, como la Comunidad de Madrid, la asociación Hostelería Madrid y el gigante de alimentación, Goya. Casa Jaguar (C/ Caños del Peral 9 y C/ Embajadores 41) es uno de los locales donde degustarlas, lo mismo que Tío Papelón (C/ Preciados, 40), tan recomendable como Domi La Latina (Cost.de San Andrés, 10), Bombini (Mercado de Prosperidad), Gramabar (C/ Cruz 19), 212 Bistro (C/ Alcalá, 196), Macuto (C/ Espíritu Santo, 40) Con Sazón (C/ Maiquez 16; C/ Cerro del Monte 1; C/ Fátima 2), y Sep7ima (Hotel Only You Atocha), entre otros establecimientos.

Seguro que conocen a Felipe Bao Li, el cocinero de China Crown, que relata a través de sus elaboraciones años de historia gastronómica cantonesa. De ahí que estos días nos invite a viajar con el paladar y, de paso, probar el «fortune chicken». Se trata de un plato de la cocina tradicional china, que desea suerte y riqueza. Hemos sabido que procede de recetas populares y que se cocina a partir de un pollo de corral deshuesado y que se rellena con setas, bambú y nueces. Se envuelve en una hoja de loto, para aromatizar, y en una costra de sal, para que conserve todo su jugo natural en su horneado. Asimismo, se trocea a la vista del cliente y se acompaña de una salsa casera de jengibre.

¿Le apetece aprender a elaborar piezas de dim sum? ¿En concreto xiao long bao clásico de cerdo, gyozas de pollo y verduras y ha kao de langostinos? Le Petit Dim Sum acoge un curso de iniciación en el que aprender algunas de las recetas más tradicionales, así como a manejar las masas, los distintos tipos de cierre y los rellenos. El taller permite aprender de la mano de los mejores maestros y expertos en la materia y degustar- las junto con una bebida por 50 euros. Seguimos, mañana, como todos los martes de este mes en Only YOU Boutique se celebran los Dolce Martedi, donde disfrutar de un aperitivo italiano, así que es el día de las pizzas, las piadinas para acompañar a una selección de embutidos italianos a armonizar con una copa de Chandon Garden Spritz en la coctelería Padrino.

Como novedad, proponemos conocer el proyecto de Víctor Camargo. Según entra en el local, un dragón de siete metros, formado por tres mil piezas, sobrevuela las mesas de Ginza.

Un brunch con drags

El chef, que recordarán por sus propuestas en Salmón Gurú, Viva Madrid y Baan, sugiere un menú libre, compuesto por 40 platos de la carta de los que puede repetir. Protagonistas son los productos de nuestra despensa como ingredientes de su cocina asiática. Ejemplos son el shabu shabu de cocido madrileño, el siu mai de oreja de cerdo, el nigiri de vieira y el ramen de aguja de cerdo.

A medida que va pasando la semana, es necesario planear el finde, así que si no ha estado en los Drag Brunch del Hard Rock Hotel, es el momento, porque el planazo está servido. El precio de la entrada es de 42 euros e incluye el show drag, el chupito de bienvenida y el brunch, por supuesto, en el que hay alternativas sin gluten y vegetarianas.

Es la elaboración estrella del menú degustación (70 euros sin bebidas), que Juan Suárez de Lezo ofrece este mes en Quintoelemento como tributo al atún rojo de almadraba. Lo es, porque es posible probar el lomo, el toro y el descargamento servidos en la propia espina del pez.