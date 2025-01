Pleno en Cibeles: del «pique» por la vivienda a los recordatorios por el «caso Koldo»

La vivienda, y especialmente la dificultad a su acceso, es uno de los temas que, desde hace meses, cuentan con un apartado fijo en los Plenos de Cibeles. Sin embargo, el debate en la sesión de ayer no fue especialmente constructivo. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, que fue el grupo que llevó la pregunta al Pleno, se salió del guion para acusar a José Luis Martínez-Almeida de «no perder la ocasión para realizar algún comentario machista», según Maestre por usar «chistes casposos, bulos y comentarios de cuenta anónima en X». Visiblemente enfadado, el regidor contestó.

«Usted no ha hablado de los problemas de los madrileños, sino de los problemas de su partido político, y eso no es justo con los madrileños», afirmó el alcalde. «Su pregunta y sus propuestas en materia de vivienda han consistido en hablar de que si el alcalde de Madrid hace comentarios machistas, que si tal, que si cual. Y le digo una cosa: haga un ejercicio de psicoanálisis porque todavía no sabe dónde se encuentra».

En su turno de palabra, el PSOE, por voz de Antonio Giraldo, reprochó al Ayuntamiento el haber «copiado un mecanismo de la Ley de Vivienda» en el Plan Reside, que regulará el alquiler turístico, locales comerciales y que promocionará la vivienda de uso habitual. En su caso, le respondió el delegado de Medio Ambiente, Movilidad y Urbanismo, Borja Carabante, que criticó la «concepción soviética de la vivienda» que tiene el PSOE por un lado, y por otro, que el mayor conocimiento que tienen de la materia es cuando esas viviendas van «para sus amigos o para las señoritas de sus amigos», en alusión al exministro José Luis Ábalos. Sin olvidar una de las «mentiras» del Gobierno central: las 184.000 casas prometidas por Pedro Sánchez. «Todavía estamos buscando la primera», añadió.

Hablando de Ábalos, no faltaron tampoco las referencias a los presuntos casos de corrupción que rodean a los socialistas. Especialmente con Reyes Maroto como destinataria, teniendo en cuenta el deterioro de su relación con el alcalde. Martínez-Almeida le reprochó su «sangre fría» a la hora de dudar de la transparencia del Ayuntamiento cuando ella «tiene que ir mañana (por hoy) a la comisión de investigación del Senado para ver si da las explicaciones sobre la trama de hidrocarburos», que es «donde se ventilaba toda la pasta del tema Koldo-Ábalos».

Dentro de las cuitas entre partidos, también hubo batalla entre PP y Vox cuando el alcalde acusó al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, de hacer un discurso «miserable» buscando el «enfrentamiento¿» sobre las ayudas de Madrid para con los afectados de la dana en Valencia.