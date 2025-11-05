Preocupación en Majadahonda por los robos en viviendas y grupos criminales

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía de Majadahonda, ha activado un plan de prevención de robos con fuerza en viviendas con el objetivo de evitar la actuación de grupos criminales itinerantes que "suelen aprovechar el horario de invierno para delinquir, especialmente en viviendas unifamiliares". Según recoge el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado, este plan especial cuenta con la participación de alrededor de 900 agentes que actúan bajo la coordinación de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y la colaboración activa de la Policía Local de Majadahonda, integrada plenamente en los dispositivos de prevención y control.

El objetivo es adelantarse a los grupos criminales que utilizan tanto vías rápidas como accesos secundarios por zonas de campo o caminos rurales que conectan distintas urbanizaciones. Así, desde finales de octubre se llevan a cabo controles coordinados en vías principales, vigilancia área con drones dotados de visión térmica y nocturna y patrullas motorizadas del SEPRONA. Además, se ha reforzado la presencia de las fuerzas de seguridad en zonas rurales, urbanizaciones y puntos de acceso, con agentes tanto uniformados como de paisano, equipos de investigación, unidades de reacción, Agrupación de Tráfico y Servicio Aéreo. La Guardia Civil y la Policía Local de Majadahonda recuerdan a los ciudadanos la importancia de su colaboración y recomienza dar aviso al 062 o al 112 cuando se percaten de personas o vehículos sospechosos.