Protesta en Mercamadrid: "Los agricultores queremos soluciones en el BOE, no notas de prensa del Ministerio"

Un grupo de agricultores se han concentrado esta mañana sin incidentes cerca de las puertas de Mercamadrid en medio de un fuerte despliegue policial, que ha impedido cualquier problema de movilidad de los camiones que entran o salen de este macrocentro logístico.

A los congregados, la mayoría representantes de los sindicatos convocantes Asaja, UPA y COAG, no les ha sorprendido la escasa respuesta de los agricultores en esta protesta, ya que aseguran que se han visto desmotivados después de que la Delegación del Gobierno les impidiera llevar tractores y concentrarse a las puertas principales de Mercamadrid.

Fuentes del departamento estatal han explicado que los informes recibidos de la Policía Nacional, Guardia Civil y Mercamadrid, determinan que se trata del mayor centro de distribución logística de alimentos para el abastecimiento de la capital, con un enorme trasiego diario de vehículos pesados entrando y saliendo con mercancías, por lo que la disposición en su entrada de la concentración comunicada, con una previsión de asistencia de unas 500 personas y 20 vehículos agrarios, "suponía 'a priori' un riesgo evidente para la seguridad vial y la seguridad personal de los propios asistentes".

Dichos informes estimaban "imposible" que 500 personas pudieran concentrarse sin interrumpir el tráfico en el acceso a Mercamadrid y sin interferencias graves en la actividad y sin riesgo para dichas personas y trabajadores del recinto.

A estos efectos, la Delegación del Gobierno señala que el artículo 10 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, dice que "si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión".

Por este motivo, continúan, se trasladó la concentración a un lugar cercano al pretendido por los organizadores, en este caso la rotonda de acceso al Centro de Transportes de Madrid (Carretera de Villaverde a Vallecas). Y significan que este acceso también es una de las entradas a Mercamadrid.

En la concentración, el secretario de UPA Madrid, Jesús Anchuelo, ha señalado que el objetivo de la protesta en Madrid ha sido "visibilizar el problema que tienen en competencia desleal con los productos que vienen de Europa".

"Nuestra idea era hacernos una concentración en la puerta principal, con unos tractores, parar algún camión, pedirle al conductor que diga cómo viene esa mercancía, qué trazabilidad tiene, si es una mercancía producida en Europa o viene de un tercer país, y ver si esa trazabilidad es europea. Y saber en qué condiciones viene ¿Tiene esa garantía sanitaria? ¿Tiene esa misma garantía a la hora de producir con la normativa europea?", se pregunta.

Sobre el 'pinchazo' de la protesta de hoy, Anchuelo se replantearán las movilizaciones, que han realizado siempre "con la legalidad y los permisos". "No estamos de acuerdo que tengan más derechos las que están haciendo espontáneamente haciendo cortes de carreteras y no les pasa nada. Nosotros apoyamos también eso, pero nosotros, que queremos ir con la legalidad no nos pueden tratar así", se ha quejado.

El día 20 también les han prohibido una marcha de entrada a Madrid con tractores, por lo que harán algún otro tipo de acto, además de una marcha el día 24, esa sí autorizada, desde Nuevos ministerios a la sede de la Comisión Europea.

Por su parte, Francisco José García Navarrete, presidente de Asaja Madrid, también se ha mostrado "indignado" por el trato recibido por la Delegación del Gobierno en esta marcha. Sobre la reunión de mañana con Planas, esperan "soluciones a corto plazo".

"No queremos soluciones de notas de prensa. Lo que queremos son soluciones del Boletín Oficial del Estado (BOE). Estamos hablando de que haya soluciones de la PAC, que no se ajusta a la realidad del campo, que se deroguen los cuadernos digitales. Estamos hablando de problemas de agua, de burocracia, del salario mínimo profesional, de problemas de cadena alimentaria", ha recordado.

Desde Asaja Madrid apoyan al sector primario que se manifieste, que haga todos los actos de protesta, pero "de forma cívica y correcta.