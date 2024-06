«El público de Madrid es muy caliente y muy entregado»

La primavera, entre muchas cosas, significa la llegada de Las Noches del Botánico, un encuentro que celebra la música durante más de un mes en la capital. LA RAZÓN ha entrevistado a uno de los artistas que serán protagonistas de este certamen. Se trata de Raúl Gutiérrez, aunque lo conocemos por Rulo y la Contrabanda.

Rulo prefiere no llamarlo festival, que, en tal caso, sería «el más gourmet por excelencia», sino «un ciclo, una experiencia al completo sin prisas». Él confiesa que siempre ha sido usuario, parte del público; y esta noche, en su tercera edición, será quien la lidere desde el escenario.

¿De dónde nace el germen musical en tu trayectoria?

Mi padre tocaba la guitarra y mi madre trabajaba en un radio amateur. En cierto modo, desde muy pequeño he estado muy vinculado con la música. Siendo muy niño, con 10 años aproximadamente, ya fui a un concierto de rock. Tuve la suerte de encontrar mi vocación muy pronto, nunca dudé de lo que quería hacer ni me sentí perdido por cuál sería mi camino. Aunque mi estilo como tal es el rock, en mi familia siempre hemos sido muy eclécticos, nos ha gustado escuchar de todo y disfrutar del arte que es la música.

¿Cómo estás ahora? ¿En qué momento vital te encuentras?

Ya llevo más tiempo como Rulo y la Contrabanda que lo que estuve en la banda (La Fuga). El tiempo pasa demasiado rápido y no nos damos cuenta. No me siento viejuno, pero es cierto que ya voy siendo un poco veterano, supongo que como consecuencia de haber empezado muy joven.

¿Qué aprendizaje extraes de haber formado parte de una banda –¿La Fuga–, frente a tu etapa en solitario?

Estar en un grupo de música es lo más bonito que te puede pasar. Me quedo, además del aprendizaje que dan los años, con haber podido continuar con mi carrera en solitario. Es una suerte que muchos artistas no la tienen y soy consciente de ello. Todo tiene sus épocas y es cierto que cuando te separas y la banda se rompe se pasa mal. Pero luego llegó esta etapa en solitario que es muy bonita y estoy disfrutando de ella. Me siento un privilegiado. Y siempre que salgo al escenario sigo sintiéndolo como si fuera la última vez, lo doy todo. No doy nada por sentado, sigo mucho eso que un día dijo Woody Allen de vivir cada día como si fuera el último.

Después de haber viajado por toda España, además de haber visitado más de 11 países, ¿cómo valorarías el público de aquí, concretamente, el madrileño?

El público de Madrid es muy caliente y muy entregado, eso impone. Tocar en Madrid es lo que todos los artistas hemos querido (y seguimos queriendo) en algún momento, hay un ambiente muy vivo, siempre es una exigencia y un cosquilleo para que todo salga bien.

¿Es muy diferente el sentimiento de actuar en festivales frente a las salas?

Es muy diferente. Aunque el caso de Las Noches del Botánico no se trata de un festival al uso, es un ciclo donde vives una experiencia. Digamos que es un festival gourmet. No hay prisas, es la noche del artista donde se viene a escucharlo. Yo he sido y soy usuario de este festival, es único y diferente al resto, hay una cercanía con el público muy especial. Además de una gran oportunidad para conocer grupos y estilos, en pocos puedes escuchar una oferta musical tan variada.

Da la sensación que no te centras solo en el rock. También que cada vez es más difícil etiquetar estilos y todo está mucho más fusionado. ¿Qué opinión te merece esto?

No considero que seamos una banda de genero; somos una banda de canciones. En mi caso, que se escuche música de distintos estilos lo percibo y lo celebro. Celebro que se escuche música siempre. Ha habido un cambio en la industria y hace años parecía que te tenías que posicionar en un estilo como si fuera una religión. Ahora las listas de reproducción desde la gente más joven hasta la más adulta suelen ser muy variadas. Sin ir más lejos, solo hay que mirar los carteles de festivales, hay de todo, y los músicos somos los primeros beneficiados porque es aprendizaje para nosotros. Y hay que disfrutar de la música sin prejuicios ni complejos, lo que no significa perder la personalidad y la esencia de cada uno.

Las Noches del Botánico

Un año más, la Universidad Complutense de Madrid es la sede donde acontece este encuentro musical único y especial. Así lo confirmaron los más de 170.000 asistentes que a la convocatoria del pasado 2023 asistieron.

Esta edición se presenta un cartel con artistas nacionales e internacionales cuya pluralidad reside en los diversos los géneros.

Por otro lado, desde el propio festival manifiestan su compromiso con la sostenibilidad y el respeto al medioambiente, apostando por zonas verdes pero que requieren de un cuidado y respeto que se espera por parte de todos los asistentes. Por su parte, han colaborado con Urbaser para promover una cultura responsable.

En cuanto a la programación, hoy podremos disfrutar de Rulo y la Contrabanda. Mañana de Tomatito, Sandra Carrasco & David de Arenal. La próxima fecha será el día 11 de junio con Caravan Palace, Travis Birds y muchos más, disponibles en su web oficial.