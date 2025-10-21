La Puerta del Sol de Madrid, escaparate de Avilés

No pasa desapercibida. La calle San Francisco, una de las más emblemáticas de la Villa del Adelantado, es la imagen elegida para "vender" Avilés en la capital de España. Una enorme fotografía de la céntrica vía avilesina ha sido elegida para la promoción del 40º aniversario de la campaña "Asturias Paraíso Natural" para la estación de metro de Sol, en Madrid, la más concurrida, con más de 73 millones de usuarios en 2024. Está, de hecho, en el primer puesto del ranking de estaciones más utilizadas en Madrid.

La marca "Asturias Paraíso Natural" fue una apuesta del Gobierno del Principado por "vender" el turismo de montaña y de naturaleza. Todo en un momento en el que el sol y la playa copaban la oferta entre los posibles turistas, tanto nacionales como internacionales, estos últimos escasos en aquel entonces. Pasadas cuatro décadas, la silueta de los arcos del templo Prerrománico Santa María del Naranco a través de los que se ven unas montañas que enlazan con la mar sigue siendo totalmente reconocible. Ahora, incorpora la imagen de Avilés y su casco histórico milenario. Un reclamo que sin duda no dejará indiferente a los viajeros de la concurrida y transitada estación madrileña.