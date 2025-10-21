El dispositivo de seguridad del Real Madrid contra la Juventus reunirá a más de 1.800 efectivos

Un partido en el que habrá que estar muy atento. En el campo, pero también en el exterior, ante posibles incidentes. De ahí que un total de 1.800 efectivos participarán en el dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y la Juventus, que se disputará este miércoles, a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, lo que obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en la venta de entradas, la separación de aficiones y el control de accesos.

Además, las fuerzas de seguridad reforzarán sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.

El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional, procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil; de la Policía Municipal de Madrid; componentes de SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol.

Según ha detallado Delegación de Gobierno, en el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes.

Se prevé la asistencia de cerca de 3.900 aficionados italianos con entrada en el un estadio con aforo completo, por lo que, para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.