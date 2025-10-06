De Putin a Trump: la Neomudéjar de Madrid acoge un particular “Apocalypse Now" de querubines llorones

Una oportunidad de acercarse a una obra creativa muy especial. A mitad de camino entre el arte y el activismo. El Museo La Neomudéjar de Madrid acoge desde este miércoles, 8 de octubre, la exposición “Apocalypse Now”, una muestra que transforma a los políticos del siglo XX y XXI en querubines llorones, obra de la artista australiana-estadounidense Illma Gore, que se hizo famosa por retratar a Donald Trump desnudo.

Con la exposición “Apocalypse Now”, Illma Gore pone de manifiesto su visión del fin de los tiempos: un conjunto de fatales acontecimientos cuyos inicios se remontan al siglo XX y que han ido desarrollándose hasta desembocar en el actual panorama socioeconómico, político, cultural y militar del mundo.

Tras exponerse en Barcelona con gran éxito llega a Madrid de la mano Imaginart Gallery. “Desde 2020, hemos orientado nuestra programación hacia el imaginario disidente y transgresor, colaborando con artistas que desafían los convencionalismos del mundo del arte. En este contexto, Illma Gore se presenta como una de las creadoras más provocadoras e influyentes de la escena actual. Su obra no sólo ha cuestionado los límites de la libertad de expresión frente a uno de los líderes más poderosos del mundo, sino que además interpela a la sociedad invitándola a reflexionar sobre la dimensión apocalíptica de nuestro tiempo”, explica Benito Padilla, director de Imaginart Gallery.

Por su parte, la artista australiana-estadounidense asegura que "no pinto para decorar. La pintura es un arma. Ataca al poder, defiende a los inocentes y expone a quienes moldean vidas ignorando el coste. Mi trabajo se focaliza en el activismo político mediante el dibujo, el arte callejero y el arte corporal”.

La pieza central la muestra, “Death of Eros”, es un óleo monumental de más de tres metros de largo que reúne a más de 25 figuras políticas de los últimos dos siglos, desde Martin Luther King y la reina Isabel II hasta el Papa Francisco, Stalin, Putin o Adolf Hitler, representadas como querubines atrapados en un cielo tempestuoso. Llanto, violencia y confusión dominan la escena, donde los líderes, ahora angelotes grotescos, se enfrentan en una batalla absurda y caótica.

La escena evoca el imaginario del Juicio Final, presente en códices medievales como los Beatos o en los frescos de Miguel Ángel, pero en lugar de un Dios juez o una promesa de redención, lo que aparece es un coral de impotencia y teatralidad política. Aquí, los grandes relatos históricos se disuelven en una coreografía errática de cuerpos flotantes, donde el poder se muestra vulnerable e incluso patético.

“Lejos de idealizar a sus protagonistas, Gore los reduce- o eleva- a caricaturas mitológicas deformadas: querubines corpulentos y confusos, que se abofetean, lloran o flotan sin dirección, como si la Historia hubiera sido escrita por niños encarnados en cuerpos celestiales. En ese gesto, la artista no solo parodia el poder político, sino que lo desacraliza, despojándolo de toda legitimidad espiritual o moral”, asegura Padilla.

El título, “Death of Eros”, apunta a una pérdida profunda: no solo del amor idealizado, sino también de la posibilidad de comunión humana. “Gore propone una visión apocalíptica no religiosa, sino emocional y cultural, donde el colapso ya no es un acontecimiento futuro, sino un estado crónico de espectáculo, repetición y agotamiento colectivo en el presente”, concluye el director de Imaginart Gallery.