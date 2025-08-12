Acceso

Reabierta al tráfico la M-607 después de ser cortada por el incendio de Tres Cantos

El incendio de vegetación registrado a última hora de la tarde de este lunes en Tres Cantos ha evolucionado favorablemente durante la noche

La Guardia Civil ha reabierto al tráfico la carretera M-607 -entre Madrid y Colmenar Viejo- en el kilómetro 16, en sentido salida de la capital, y en el 32 en sentido entrada, que fue cortada la tarde del lunes como consecuencia del incendio declarado en Tres Cantos.

El incendio de vegetación registrado a última hora de la tarde de este lunes en Tres Cantos ha evolucionado favorablemente durante la noche y está perimetrado, según los servicios de Emergencias de Madrid.

Sobre el terreno se encuentran recursos propios de la Comunidad de Madrid, entre bomberos, brigadas forestales y agentes forestales, con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias y bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

