Recuenco, sobre el rechazo de Vox y la izquierda a los presupuestos: «Vox no es un partido útil. Cuando pueden, le ponen la zancadilla al PP»

El viernes 7 de marzo PSOE, Vox, Podemos y Más Madrid votaron en contra de los presupuestos para 2025 que había presentado el alcalde popular de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, que gobierna en minoría junto al partido ULEG (Unidos por Leganés). El martes pasado se repitió el mismo resultado en una segunda votación. Recuenco denuncia una «pinza» entre Vox y la izquierda, que «no les han aportado ninguna propuesta ni alegaciones» a los presupuestos y que quieren generar un «bloqueo». Según el alcalde, la no aprobación de las cuentas supondrá el cierre del centro de emergencias para mujeres que han sufrido violencia de género. «Su estrategia es que cuanto peor le vaya al Gobierno, mejor para ellos. Pero lo que están consiguiendo es que a quienes les vaya peor sea a los vecinos de Leganés», dice Recuenco por videollamada.

¿Por qué Vox no ha apoyado los presupuestos de este año?

Lo tengo muy claro. Al final ellos se necesitan. Igual que Sánchez necesita a Santiago Abascal y Santiago Abascal necesita a Sánchez, con carácter local pasa exactamente lo mismo. Además, fíjate la contradicción. Escuchas a las fuerzas de izquierdas y te dicen que son unos presupuestos de derechas, escuchas a Vox y te dicen que son unos presupuestos de izquierdas. Pues a lo mejor hemos dado con la clave. Si no existiese Vox, Sánchez no estaría. Y si no existiese Sánchez, Vox no existiría tampoco. Se retroalimentan. Y aquí se ve en clave local.

¿Qué supone para el municipio que no se hayan aprobado los Presupuestos?

Por ejemplo, si no sacamos los presupuestos adelante, habría que tomar la dura decisión de cerrar el centro de emergencia donde están custodiadas las las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos. Eso Vox lo llama política identitaria, en la que el dinero se tira. Pero es que no estamos hablando de eso, no estamos hablando de papelitos ni de demagogia que hace la izquierda. Estamos hablando de un centro de emergencias para aquellas mujeres contra las que se ha ejercido la violencia. Nosotros las estamos protegiendo con psicólogos, con abogados, y custodiando para que no vuelva eso a suceder. Entonces ellos te votan en contra, pero no se lo pierda: los que se pegan golpes en el pecho, que es toda la izquierda, diciendo que defienden a la mujer, resulta que también votan en contra. Me parece de verdad, además así se lo dije, que no tienen vergüenza. Por otro lado, llevamos los recursos económicos en un nuevo pliego para mejorar la limpieza en Leganés y los contratos de los trabajadores del servicio de limpieza que llevan 14 años sin tener un incremento salarial. Y la contratación de 25 policías nuevos para la plantilla municipal y dotación también de recursos materiales. Y estamos hablando de que tanto Más Madrid, Podemos, PSOE y Vox votan en contra de destinar esos recursos. Un presupuesto municipal es muy localista, de arreglar las cosas del día a día. Y sin embargo, aquí nos vienen, perdóname la expresión, con el «chau chau» ideológico que se utiliza a nivel autonómico o estatal. Entonces, me reafirmo en mi postura. Vox no es un partido útil. Porque cuando tienen ocasión lo que hace es ponerle la zancadilla al Partido Popular, sea donde sea. Lo vemos con carácter nacional cuando se meten con el Partido Popular, lo vemos con carácter autonómico cuando votan en contra y se unen a la izquierda para intentar tumbar los presupuestos de la Comunidad de Madrid.

¿Han hablado con el grupo Vox? ¿Qué razones les han dado?

Ellos siempre ponen su excusa en que hay una propuesta firmada con el Partido Popular del año pasado. Y es cierto. Hay una propuesta muy general, en la que decimos: «Queremos esta serie de proyectos». Pero luego, cuando nos hemos puesto a concretar estos proyectos, les mandamos unas propuestas. Y la sorpresa mía es que me entero de que Vox Madrid ya tenía desde el día anterior de hacerle la propuesta, una excusa de 10 hojas (y digo una excusa porque todo es mentira) diciendo que no iban a aprobar los presupuestos de Leganés. Diez hojas llenas de excusas y de demagogia. Cuando yo me entero de eso, digo, por lo menos haber tenido la valentía de decir: «No vamos a cerrar un acuerdo de presupuestos». Porque no quieren cerrar ese acuerdo. Porque cuando llega la hora de la verdad, la hora de ser valientes y de votar con el PP, les entra el complejo de verse absorbidos por el Partido Popular. Y ellos entienden que la manera de no ser absorbidos es enfrentándose al Partido Popular. Lo hemos visto en Comunidad de Madrid o en otras comunidades donde se han salido de los gobiernos.

En julio habló del bloqueo que había en pleno municipal y se refirió al «resentimiento» de Vox y PSOE por no haber entrado al gobierno. ¿Sigue siendo eso una de las explicaciones para esta situación?

Sin duda. Es una de las razones fundamentales. Les une el resentimiento personal de no estar dentro del gobierno. Pero yo soy de los que digo que un partido en la oposición (y nosotros hemos estado, sé de lo que hablo) puede ser muy útil para su ciudad. Es más, cuando tienes un gobierno en minoría, justamente un partido de la oposición es muy útil. Y tú estás en la potestad de decirle al que gobierna: «Oye, yo te voy a aprobar estos presupuestos, pero me tienes que incluir estas partidas o esta serie de propuestas». Pues tanto PSOE, Más Madrid, Podemos como Vox no dicen nada para incluir en esos presupuestos, ni hacen una serie de alegaciones, de propuestas, y lo único que se dedican es a votar que no. Han tenido más de 2 meses para hacer esas alegaciones y no han hecho absolutamente nada.

¿Hay algún plan de contingencia para minimizar los efectos de la no aprobación?

Es complejo. Y es a lo que ellos juegan. Lo que quieren es bloquear al gobierno para que no se puedan ver desarrolladas todas nuestras ideas. Su estrategia clara es esa, la del bloqueo, porque su objetivo es que cuanto peor le vaya a este equipo de gobierno, mejor para ellos. Pero verdaderamente lo que están consiguiendo es que a quienes les va a ir peor es a los vecinos de Leganés. Y nosotros tenemos que trabajar y visibilizar que eso está sucediendo, que están obrando desde la mala fe.

En términos de gobernabilidad, con esa situación de bloqueo que ha llevado hasta la no aprobación de Presupuestos, ¿se hace inviable gobernar hasta 2027?, ¿hay alguna estrategia para poder darle la vuelta a a este asunto?

Nosotros vamos a seguir insistiendo en aprobar estos presupuestos porque estoy convencido, y me reafirmo según pasan los días, que cuanto más visibilicemos ese bloqueo que está realizando la oposición, más gente hay viendo lo que hay detrás de la careta que se ponen. Cuantos más vecinos y vecinas de Leganés vean que cuando se trata de proteger a las mujeres vulnerables, Más Madrid, PSOE y Podemos votan en contra, más gente se está enterando de la mala fe de estas formaciones políticas. O cuando Vox nos habla de mejorar la seguridad, pues te puedo asegurar que todos los policías municipales ya saben que Vox no quiere que entren compañeros a ayudarlos cuando prestan esos servicios. Insistir en estos presupuestos va a escenificar esa pinza y esa mala fe por parte de de los grupos de la oposición. Entre tanto, hay cuestiones en que no se necesita al pleno y en esas vamos muy bien.

¿Es irreconducible la situación con Vox?

Yo creo que en esta vida todo es reconducible. Nosotros somos conscientes de que somos un grupo de gobierno que está en minoría. Somos dos formaciones políticas, Partido Popular y Unión por Leganés, pero tenemos minoría, con lo cual nuestra obligación es seguir intentando hablar con los grupos de la oposición. Pero, claro, tiene que haber una voluntad por parte de esos grupos de intentar llegar a un acuerdo. Mi obligación como alcalde es informar a mis vecinos de esa situación de bloqueo de los partidos que están haciendo esa pinza.

Considera que esta pinza, como la ha llamado, entre Vox y la izquierda, ¿es un fenómeno aislado en Leganés o que refleja algo más a nivel nacional?

Creo que es clarísimo lo que se refleja a nivel nacional. Tanto Sánchez como Vox se dedican a ponerse verde mutuamente, pero verdaderamente a los dos les interesa existir para debilitar al Partido Popular, que es el auténtico adversario y el que puede quitar a Pedro Sánchez del Gobierno. Se ha visto reflejado en gobiernos autonómicos, cuando ha llegado la hora de la verdad de tomar decisiones. En Castilla León, Vox cobardemente ha salido de los gobiernos. O en la Comunidad Valenciana o en Murcia. A imagen y semejanza de lo que es Vox nacional, en Leganés, les ha entrado el «canguelo». Así de claro.