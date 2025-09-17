Rescatan a una vaca atrapada en una turbera en Rascafría

Agentes forestales y efectivos del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de los Bomberos de la Comunidad de Madrid rescataron a una vaca que quedó atrapada en una turbera próxima a la M-611 en Rascafría y a la que consiguieron liberar tras más de dos horas de maniobras.

Según ha informado un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112, fue el propietario de la res quien avisó a los servicios de emergencias del accidente ocurrido poco antes de las siete de la tarde.

Las cuatro patas de la vaca, de grandes dimensiones, habían quedado totalmente enterradas en la turbera impidiendo al animal por sí mismo liberarse.

Agentes forestales y efectivos del GERA iniciaron entonces las maniobra de rescate; primero con palas y posteriormente con la instalación de poleas y una cabrestante que, unido al vehículo todo terreno de los bomberos, consiguió poner a salvo a la vaca sin ningún tipo de rotura ni heridas en torno a las 21.30 horas.