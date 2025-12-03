Retirados cinco perros lobo checoslovacos en Madrid tras el ataque a un menor

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, en coordinación con personal de la Comunidad de Madrid, han intervenido a cinco perros lobos checoslovacos de un domicilio situado en la localidad de Pelayos de la Presa, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado.

La intervención vino propiciada por el ataque de unos de los perros a un menor de edad, cuando se dirigía a un centro docente. Tras comprobar la situación de los animales, resultó que, solo dos de los perros cuentan con microchip identificativo y cartilla sanitaria, mientras que los otros tres carecen de documentación.

El Seprona de la Guardia Civil comprobó, que los animales no estaban inscritos en ningún registro municipal. La normativa de la Comunidad de Madrid, exige la inscripción de los animales en los correspondientes registros, además de que los mismos deben estar en condiciones de vida digna que garanticen su bienestar. Los animales deben estar vigilados y debe evitarse su huida.

Además es obligatorio que sus dueños adopten las medidas necesarias para evitar que su tenencia o circulación ocasionen molestias, peligros, amenazas o daños a las personas, otros animales o bienes entre otras.

El incumplimiento de estas medidas puede acarrear responsabilidades administrativas (multas que pueden ir desde los 500 hasta los 200 mil euros) económicas e incluso penales. Los animales intervenidos fueron internados en un centro de la Comunidad de Madrid.