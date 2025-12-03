Esta localidad de Madrid tiene la población más longeva de España

La esperanza de vida de los habitantes de Majadahonda supera los 87 años, tres años más que la media nacional, y los majariegos se convierten así en los más longevos de España, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre ciudades de más de 50.000 habitantes, correspondientes a 2023.

En concreto, la esperanza de vida media de los vecinos de la localidad es de 87,08 años, frente a una media nacional de 84,01 años, con una tendencia ascendente en ambos casos.

En esta localidad, los hombres viven de media 85,61 años, 1,04 años más que en 2022, y las mujeres, 88,23 años, lo que supone 0,35 años más, según ha apuntado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, según los datos que el INE publicó el pasado 19 de noviembre, y en este caso, correspondientes a 2024, la Comunidad de Madrid destaca como la más longeva de España, con una esperanza de vida de 85,6 años, seguida de Castilla y León (84,7), Comunidad Foral de Navarra (84,7) y País Vasco (84,6).

A nivel nacional, las personas viven en España una media de 84,01 años, lo que supone 0,24 años más que en 2023. Por sexos, los hombres tienen una vida media de 81,38 años mientras que en el caso de las mujeres la cifra aumenta hasta los 86,5 años.

Envejecimiento activo

En este marco, desde el Consistorio han recalcado su compromiso con el "envejecimiento activo y la lucha contra la soledad no deseada". En este sentido, han recordado todas las concejalías están implicadas en estos objetivos, poniendo en marcha programas y actividades "para mejorar la salud física y mental de los participantes, crear y fortalecer nuevas relaciones sociales y promover el aprendizaje de nuevos conocimientos".

Así, el Centro de Mayores "Reina Sofía" es el 'epicentro' de esta política, con programas, cursos, talleres y charlas para retrasar el deterioro cognitivo, entrenar la memoria o disfrutar en comunidad de la cultura y el ocio. Este año se han ofertado cerca de 2.600 plazas en las iniciativas programadas por la Concejalía de Bienestar Social Familia y Mayores, entre las que figuran actividades intergeneracionales para reforzar los vínculos entre los más jóvenes y los mayores.

Por su parte, la Concejalía de Deportes cuenta con programas específicos como 'Mayores en marcha', petanca, pilates o yoga -en total casi una decena de actividades deportivas- en las que están inscritas cerca de 1.000 personas mayores de 60 años.