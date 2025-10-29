Roca City: Alcalá de Henares impulsa un ecobarrio con 3.000 viviendas

Una revolución urbanística en Alcalá de Henares. Algunos, lo califican como la Operación Chamartín de esta localidad madrileña. Un impulso urbanístico que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Alcalá de Henares. Judith Piquet ha presentado hoy el proyecto de transformación de los terrenos de la antigua fábrica de Roca en un nuevo Ecobarrio, con hasta 3.000 viviendas, una actuación que ha definido como "el proyecto urbano más importante de las últimas décadas".

Así lo ha recogido una nota remitida por el Consistorio complutense, en donde han informado que el nuevo Ecobarrio incorporará más de 80.000 metros cuadrados de zonas verdes, integrando el Parque O'Donnell con el entorno de la muralla y con un corredor verde paralelo a las vías del tren.

Todo ello "permitirá conectar barrios, mejorar la movilidad peatonal y reforzar el valor ambiental y patrimonial de la zona", han añadido.

El plan prevé la construcción de entre 2.500 viviendas hasta 3.000, parte de ellas de protección, tal y como marca la ley, así como la creación de amplias zonas peatonales y nuevos espacios estanciales.

También se desarrollará una zona comercial y un aparcamiento de 400 plazas orientado a mejorar el acceso y la movilidad en el entorno del Centro Histórico.

La actuación incluye además un edificio multiusos para congresos, ferias, cultura y eventos empresariales, con el que el Ayuntamiento pretende "consolidar la posición de Alcalá como ciudad universitaria y destino de actividad cultural y turística especializada".

"Este proyecto también es economía, empleo y generación de oportunidades. No hablamos de una maqueta; hablamos de futuro real para esta ciudad", ha comentado Piquet.

La regidora ha señalado que "Roca está en el corazón de Alcalá. Si transformamos Roca, transformamos la ciudad. Este proyecto nos permite coser barrios, facilitar conexiones y abrir la ciudad hacia un modelo más amable, más verde y más vivo".

En clave política, la alcaldesa ha defendido que este proyecto “demuestra que cuando hay voluntad, capacidad y liderazgo, Alcalá avanza”. “Mientras algunos se encierran en el bloqueo, la queja y el no por sistema, este Gobierno trabaja, planifica y saca adelante soluciones para los vecinos. Hoy empezamos a construir la Alcalá que mira al futuro”, ha concluido.