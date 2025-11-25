Rock Choir, el mayor coro de rock de Madrid cumple 10 años

Están tocados por el éxito. Ejemplo único de componente participativo y social intergeneracional, con casi un centenar de miembros de ambos sexos y con edades comprendidas entre los 15 y los 70 años, Rock Choir, el mayor coro de rock de España, cumple diez años con un doble concierto en el Teatro Bulevar de Torrelodones los próximos 19 y 20 de diciembre para revivir los grandes éxitos de la última década.

Convertido también en fenómeno social, con más de 10 millones de reproducciones en su canal de YouTube, la singularidad del grupo radica en la espectacularidad que supone ver actuar a casi 100 personas interpretando las canciones más famosas de la historia del Rock&Roll, perfectamente adaptadas para que sean cantadas a diferentes voces, en distintos formatos, tanto acústico, a capella. Lo que le diferencia de otros coros, es su puesta en escena con una potente banda de músicos que tocan en directo.

Se trata de una fórmula que ha permitido al Rock Choir llegar al corazón de públicos de todas las edades gracias a un repertorio de 154 temas muy variados que combinan prácticamente todos los estilos musicales populares, desde el rock y el heavy metal hasta pop rock, blues, soul o funky. Canciones míticas como Another Brick in The Wall, Bohemian Rhapsody, Hotel California, Stairway to Heaven, Sweet Caroline, The Final Countdown o With Or Without You, entre muchas otras, junto a los grandes temas del pop rock español de grupos y artistas como Alaska, Gabinete Caligari, Loquillo, Los Secretos o Miguel Ríos, han sido adaptadas por el director para ser interpretadas a varias voces y así conectar con públicos de todas las edades.

Rock Choir está bajo la dirección musical de Yeray Afonso Cano, la dirección técnica de Francisco Saro González y con la dirección organizativa de Esther Ortega Jaramillo. El coro actúa en formación, con las voces separadas por cuerdas (bajos, tenores, contraltos y sopranos) para crear un interesante efecto sonoro de armonías vocales. La principal singularidad reside en que el repertorio del rock no es el habitual para este tipo de formaciones vocales, consiguiéndose un espectacular efecto con la combinación de música moderna e interpretación a varias voces, ya sea en teatros, auditorios o al aire libre.

Desde 2015, el proyecto no ha parado de crecer, actuando en diversas ciudades como Alcorcón, Barcelona, Granada, San Sebastián de los Reyes o Villalba, y participando incluso en el Auditorio Nacional dentro del proyecto Dreamers. Como parte de su vocación social, además Rock Choir ha colaborado también en proyectos solidarios con Juegaterapia, la asociación Duchenne Parent Project y lleva colaborando varios años en el mercadillo solidario de Mapfre.