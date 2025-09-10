Las Rozas impulsa la instalación de casi 1.800 paneles fotovoltaicos en otros 15 edificios municipales

Las Rozas da un nuevo paso en su camino hacia el compromiso de cero emisiones con el inicio de las obras de la segunda fase del Plan Las Rozas Solar, el ambicioso proyecto de eficiencia energética, llevado a cabo por Las Rozas Innova, para instalar paneles fotovoltaicos en las cubiertas de un total de 30 edificios municipales y generar así energía limpia que permita su autoconsumo. Tras completar con éxito la primera fase, que ha permitido dotar de paneles fotovoltaicos a los 15 colegios públicos y los cuatro polideportivos municipales, el proyecto entra ahora en su segunda etapa con la instalación de sistemas solares en otros 15 edificios públicos clave de la ciudad. Las obras han comenzado este mes de septiembre en la escuela infantil Juan Ramón Jiménez y se extenderán durante todo este curso a la Casa Consistorial, el Centro Municipal El Abajón, los centros de mayores El Baile y Las Matas, el Centro Cívico y Social de Las Matas, las sedes de Samer-Protección Civil y la Policía Local, las escuelas infantiles La Cigüeña María y Juan Ramón Jiménez, así como en el Auditorio Joaquín Rodrigo, las bibliotecas León Tolstoi, Ortega y Gasset, Marga Gil Roësset (Las Matas), el Centro de la Juventud y el Centro Cultural Pérez de la Riva. “El inicio de esta segunda fase de nuestro Plan de Eficiencia Energética refuerza nuestro compromiso con una ciudad moderna, eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Gracias a la innovación tecnológica y al urbanismo sostenible, seguimos avanzando hacia el objetivo cero emisiones”, ha señalado el alcalde de Las Rozas y presidente de Las Rozas Innova, José de la Uz. Aunque de media los paneles están ahorrando un 30% de energía a los edificios, en el caso de los colegios la energía generada ya está compensando toda la energía que se consume en los centros. Con una inversión total prevista de casi 2 millones de euros, el Plan Las Rozas Solar contempla la instalación total de cerca de 3.000 paneles solares con una potencia total de 1,7 megavatios, generando más de 2 gigavatios hora anuales, equivalentes al consumo de 700 hogares y una reducción de emisiones de 600 toneladas de CO₂ al año, el equivalente a lo que absorben 30.000 árboles.

Compromiso ciudadano

Todos los datos de consumo y generación de energía de los paneles pueden verse en tiempo real en los centros municipales en los que ya están funcionando los paneles fotovoltaicos (los correspondientes a la primera fase). Estos datos son integrados en la Plataforma de Ciudad Inteligente de Las Rozas, un espacio desde donde se analiza y optimizan los datos que se obtienen de todos los sistemas IoT y de sensorización desplegados en distintas instalaciones públicas. La información obtenida y recogida en la Plataforma de Ciudad servirá a Las Rozas Innova para realizar auditorías energéticas y establecer nuevas propuestas y estrategias de ahorro. “Las Rozas Innova es la herramienta con la que estamos contribuyendo a la transformación de nuestra ciudad desde la tecnología y la innovación. Gracias a su trabajo, estamos implementando soluciones tecnológicas que nos carbono, optimizar el uso de los recursos públicos y mejorar la calidad de vida en la ciudad. Este ambicioso proyecto es un claro ejemplo del modelo de ciudad que queremos: inteligente, respetuosa con el medio ambiente y centrada en las personas”, añade De la Uz. Este proyecto se enmarca en el Plan Las Rozas Objetivo Cero 2030, que incluye iniciativas como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), Las Rozas Recarga, la sustitución del alumbrado público por LED, la reforestación de espacios naturales, la gestión inteligente de la climatización de los edificios públicos y del riego de zonas verdes, entre otras medidas destinadas a disminuir la huella de carbono de la ciudad, que ya se ha reducido en más de un 67%. Además, el Ayuntamiento continúa incentivando la adopción de energías limpias a través de bonificaciones fiscales, como el 50% en el IBI durante 5 años o la deducción del 80% en el ICIO para construcciones con sistemas de energía solar.