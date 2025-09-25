Las Rozas Village reúne a representantes del turismo de Madrid en su 25 aniversario

Madrid, epicentro del turismo de alto impacto internacional, acogió ayer uno de los eventos clave del sector turístico, en el que se puso en valor el papel de Madrid como destino de referencia mundial para el visitante de calidad, en el marco del Día Mundial del Turismo que se celebra el próximo 27 de septiembre. Con este acto, Las Rozas Village, parte de The Bicester Collection, ha querido celebrar 25 años creciendo con Madrid con un evento que reunió a las principales voces del turismo de la región y a sus líderes globales del sector del lujo.

El encuentro, coorganizado con la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid y en colaboración con la Counidad de Madrid, Aeroméxico y The Palace, A Luxury Collection Hotel, contó también con la presencia de Miguel Sanz, director general de Turespaña, y Luis Fernando Martín Izquierdo, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, junto a otros destacados representantes de instituciones y compañías turísticas nacionales e internacionales. Durante la celebración, se abordaron los grandes retos y oportunidades del turismo de calidad en Madrid, desde la mirada internacional hasta la apuesta por la excelencia, la experiencia y la personalización, pasando por los factores que han convertido a Madrid en uno de los destinos más atractivos del mundo: su gastronomía, cultura y oferta de compras de lujo.

El acto contó con dos mesas de diálogo en las que participaron líderes del sector hotelero, cultural, retail y turismo internacional, como Paula Pisonero (Directora General de The Palace, A Luxury Collection Hotel, Madrid), Mar de Miguel (Vicepresidenta Ejecutiva de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid), Pasquale Speranza (Senior VP Sales Aeroméxico), Evelio Acevedo (director gerente Museo Thyssen-Bornemisza), Álvaro Cebrián (Cofundador El Ganso) y Esteban Liang (director de negocio de Las Rozas Village).

Además, se sumaron testimonios en vídeo de Matthew Upchurch (presidente de Virtuoso), Eduardo Santander (CEO de Eropean Travel Commission), Maribel Rodríguez (presidenta y cofundadora de Women Leading Tourism), José Gómez (Brand Manager de Joselito) y Jennifer Zhang (CEO de AsiaLink).

En este sentido, la celebración del 25 aniversario de Las Rozas Village puso de manifiesto el liderazgo de Madrid como epicentro del turismo de lujo internacional, respaldado por su reconocimiento en rankings globales y por la apuesta conjunta de instituciones y sector privado por la excelencia, la sostenibilidad y la innovación.