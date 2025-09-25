Sorprendida con el barrio más peligroso de Madrid: "Ojalá que los barrios bajos de Sudamérica fueran así"

Sentirse observado o perseguido por la calle es un sentimiento muy común en todo el mundo. A pesar de existir zonas más o menos seguras, la mayoría de ciudadanos afirman haberse sentido así al menos una vez en la vida. Aunque existen países menos seguros como Afganistán, Yemen, Sudán del Sur o Rusia, hay zonas en las ciudades por las que mejor no pasar.

En este contexto, Madrid siempre ha sido una ciudad turística y muy segura para vivir, ya que tiene una baja tasa de crímenes violentos. Delitos como secuestros, agresiones y robos a mano armada son raros, pero no imposibles. Las lenguas siempre han dicho que hay barrios madrileños por los que mejor no pasar y, una chilena se ha atrevido a pasear por uno de ellos. Sin embargo, su reacción en redes sociales ha sido de lo más impactante.

"Voy demasiado segura"

Cuando viajamos o nos mudamos a otro país, la seguridad es uno de los factores que más se tienen en cuenta. Aunque la criminalidad en la Comunidad de Madrid ha bajado un 2,7% en el primer semestre de 2025, los prejuicios siempre han determinado los lugares más inseguros de la capital. "Estoy caminando por uno de los que se supone que es de los barrios más peligrosos de Madrid", comienza a contar Maite Leturia (@themaiteway) en TikTok. Sin embargo, su reacción ha llegado a mas de un millón de visualizaciones: "les prometo que voy demasiado segura, aunque obviamente el teléfono siempre amarrado", confiesa.

En el vídeo, Maite tiene claro que ella al ser latina "vive preparada" para barrios peligrosos, pero resulta sentirse impactada: "que estos sean como los barrios bajos es increíble". En el vídeo, va mostrando como las calles se encuentran limpias y con zonas verdes alrededor de los edificios. "Díganme que esto en Chile no sería Vitacura", acaba comparando.

"Lo más feo que he visto es un grafiti"

La sorprendente reacción de Maite al pasear por Puente de Vallecas ha dejado cerca de 1.500 comentarios, donde muchos madrileños han querido aclarar la situación actual del barrio. "Vallecas era peligroso hace 50 años. Ahora todo el mundo viene a Vallecas a vivir", responde un usuario. Aun así, para Maite resulta raro estar en uno de los lugares más horribles de Madrid si "lo más feo que ha visto es un grafiti".

Ante esta situación muchos usuarios madrileños también han querido aconsejarla sobre los lugares que realmente resultan peligrosos: "La Cañada Real es el barrio en el que puedes encontrar mil veces lo de todo Latinoamérica". Otros, en cambio, han querido aclarar que, aunque Puente de Vallecas parece a simple vista un barrio tranquilo, "ir de noche será todo risas" ironizan. Al final, Maite termina deseando que "ojalá los barrios más peligrosos de Sudamérica fueran como estos".

Criminalidad e inseguridad en Madrid

Según el Balance de Criminalidad del Primer Semestre de 2025 publicado por el Ministerio del Interior, la Comunidad de Madrid registró un total de 159.705 infracciones penales entre los meses de enero y junio. El informe analiza la criminalidad convencional, es decir los delitos recogidos en el Código Penal. Estos datos dejan una lista de los municipios más y menos inseguros de la Comunidad de Madrid.

Entre los que recogen menor criminalidad destacan: Pozuelo, Móstoles, Fuenlabrada, Algete, Tres Cantos, Paracuellos de Jarama, Las Rozas, Villanueva de la Cañada o Boadilla del Monte. En el lado opuesto, en Humanes de Madrid se han disparados los delitos a casi 5.500 por 100.000 habitantes, lo que duplica la media regional.