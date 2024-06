El salto del libro a la pantalla entre lugares de Madrid

A propósito de la reciente celebración de la Feria del Libro, LA RAZÓN ha hablado con Verónica Fernández, directora de Ficción de Netflix en España. Y es que la plataforma ha participado por cuarto año consecutivo en esta feria con el fin de ilustrar el salto del libro a la pantalla en la que, por cierto, hemos podido ver muchos escenarios conocidos.

Varios títulos de Netflix están ambientados en la capital, por ejemplo, la serie que tuvo tanto eco titulada «Las chicas del cable», convirtiendo a la ciudad un escenario muy atractivo para los rodajes, además de una manera de conectar más de cerca con los espectadores. Así lo explica Verónica Fernández: «Hay algo que pasa en cualquier lugar donde rodamos: para los espectadores, ver series ambientadas en su ciudad o pueblo genera un sentido de orgullo y conexión. En otro caso, para los viajeros, suele servir de inspiración para la siguiente aventura o traerles recuerdos de los momentos que pasaron en su última visita. Esa conexión es bonita».

La entrevistada también menciona que Madrid está llena de historia, y gracias a su diversidad arquitectónica ofrece muchísimas oportunidades para las producciones. «Desde los edificios históricos y calles empedradas hasta las propuestas más modernas o rincones con alma o de moda actual permiten a los equipos recrear una amplia variedad de épocas y escenarios».

Series como «Valeria» o «Machos Alfa», cuyas cuarta y tercera temporada estarán próximamente en Netflix, volverán a llevarnos a las calles de Madrid. Pero además también están las adaptaciones de libros: «El club de los lectores criminales», en Alcalá de Henares; «La chica de nieve», de Javier Castillo, en la ciudad y en Aranjuez; «Un cuento perfecto» y «Fuimos canciones», de Elísabet Benavent, en la ciudad; «Los favoritos de Midas», por Jack London, en la ciudad; o «Ni una más», en la ciudad y Las Rozas.

"Valeria" Cedida

No obstante, aunque la plataforma cuente con su gran hub en Tres Cantos, en Netflix han rodado en todas las comunidades. De hecho, en 2022 elaboraron una guía (Spain Travel Guide) que recopila su paso por diferentes rincones de España y facilita a los fans lo que conocemos como «turismo de pantalla». Además, según explica Verónica Fernández, esta guía está basada en un estudio a más de 15.000 entrevistados en seis países y les permitió extraer algunas conclusiones: la afinidad que desarrollan los espectadores de contenido hecho en España hacia nuestro país, cultura y tradiciones es mayor (37%) que la de aquellos que no han visto contenido local (17%). Del mismo modo, el deseo de viajar y conocer de primera mano nuestra tierra es significativamente superior entre aquellas personas que han visto contenido producido en España, situándose en el 81% de los espectadores, frente a un 61% que no lo ha hecho.

Cuando le preguntamos a Fernández por el criterio que sigue Netflix para adaptar una novela que ya está viva en el universo literario a la pantalla, nos explica que, «aunque suene algo repetitivo, en Netflix buscamos historias que consigan enamorar, sorprender a nuestra audiencia. Lo que buscamos con ello es dar una nueva vida a la historia, amplificar la recepción de esa historia. A través de Netflix las historias pueden traspasar fronteras y llegar a distintos países». En este sentido, la serie «Ni una más», por ejemplo, «ha tenido una increíble acogida en Argentina, y quizá la novela todavía no había llegado allá. Y también a la inversa: que los espectadores, tras ver la serie, descubran un libro y lo lean es maravilloso».

Pero esto no es tarea fácil, y la traducción de una obra literaria a una serie de televisión conlleva numerosos desafíos y oportunidades: «Por un lado satisfacer a los lectores que ya conocían la historia y a la vez atraer a nuevos espectadores es un reto y una oportunidad», responde Fernández. El hecho de que la literatura tenga unos tiempos y unos códigos y lo audiovisual otros, hace que «la visualización en pantalla dé ciertas descripciones de la novela, y esto es un reto». En este punto es cuando el equipo de guionistas y directores, localización y los propios actores tienen que darles una nueva dimensión. Al mismo tiempo, «una serie permite expandir y explorar más a fondo ciertos aspectos o personajes que quizás no se detallaron tanto en el libro».

«Ni una más»

En la reciente Feria del Libro, Verónica Fernández participó en un coloquio entre Nicole Wallace y Miguel Sáez Carral sobre su experiencia escribiendo, adaptando y rodando «Ni una más», estrenada a finales de mayo.

"Ni una más" Cedida

«Esa conversación fue un regalo para los que participamos en ella. Creo que, tanto Miguel como Nicole y como yo, explicamos el gran trabajo que hay detrás del proceso de adaptación y de la producción de la misma. Cada una de las partes, escritores, ejecutivos, actores, tienen que unirse para que la historia tome una única dirección, aquella que la va a hacer conectar con el público».

El objetivo de ese encuentro pasaba por trasladar la experiencia de los ponentes tras décadas entre el mundo literario y el audiovisual en el marco de la Feria del Libro y, sobre todo, acercar su trabajo a todos los adolescentes que asistieron.

Respecto a las intérpretes como Nicole Wallace, Clara Galle y Aicha Villaverde dando vida a las protagonistas, «seleccionar al elenco fue un paso crucial. Por un lado, esperamos que el propio público adolescente se pueda sentir identificado y acompañado. Por otro lado, captar la atención del público adulto, padres o no, que pueden interesarse por temas tan universales como el abuso que son claves en la novela y, por ende, en la serie», añade.

En su experiencia, cada proyecto que han producido en Netflix España desde hace cinco años, que es el tiempo que Verónica Fernández está en el equipo de Contenidos, «ha sido especial». «Para mí los mejores momentos son las llamadas a creadores y productores cuando damos el greenlight a una serie o a un proyecto. Sabes que después de esa llamada, el sueño de alguien se convertirá en realidad y un equipo de más de 150 personas conseguirá ponerlo en pie».

Asimismo, Verónica Fernández lanza un mensaje a los que quieran entrar en este universo: «Que escriban de lo que quieran, que no se dejen llevar por las modas, que no se rindan si les decimos que ‘no’ a algún proyecto, que piensen que todos somos espectadores y que estamos esperando sus historias». Quedamos a la espera de nuevas historias que nos sigan sorprendiendo.