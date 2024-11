Una sentencia exige al Ayuntamiento de Boadilla que compense económicamente a un centro deportivo

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP desde 1987, debe compensar económicamente al centro deportivo Republic Space tras un fallo que reconoce el desequilibrio financiero generado a este en su concesión administrativa. La sentencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, reconoció en 2018 el derecho del centro al reequilibrio de esa concesión, ya que la apertura del Polideportivo municipal Felipe VI les supuso un perjuicio económico al tener este últimos precios más bajos y que no eran de mercado y por tanto inasumibles para el centro, según Manuel Gil, el director de Republic Space. No ha sido hasta abril de 2024 cuando se ha dictado auto de ejecución de la sentencia.

Lo que fija el auto, fechado el 10 de abril de 2024 y al que ha tenido acceso este periódico, es que Republic Space «cobrará a los usuarios» del centro «las mismas tarifas que tenga fijadas el ayuntamiento de Boadilla para las mismas actividades en las instalaciones municipales». Esto supone que el centro baje sus precios hasta los fijados por el Ayuntamiento, y este le retribuirá la diferencia.

Sin embargo, en las actividades es donde no hay punto de acuerdo. El ayuntamiento cree que hay solo una actividad coincidente: las pistas de pádel descubiertas. El centro deportivo alega que son :«Alquiler de pistas de tenis, Alquiler de pistas de pádel doble, Escuela de tenis, Escuela de pádel, Nado libre piscina, Escuela de natación, Sala de fitness (Gimnasio), Actividades dirigidas (Pilates)». El auto dice: «(...) procede desestimar la pretensión de que se reduzca el reequilibrio económico únicamente a las pistas de pádel y a la sala de fitness».

Además, el auto también fija que el ayuntamiento compensará a Republic «la diferencia entre los ingresos generados por la concesionaria en virtud de estas tarifas y los que habría obtenido a los precios que Republic Space cobraría en 2011 en condiciones normales de mercado». El auto también señala las reglas. Por ejemplo, que las medidas de este reequilibrio se aplicarán de forma retroactiva «desde el 23 de septiembre de 2015 hasta la resolución judicial que proceda a la ejecución forzosa de la sentencia». Además, que las medidas del reequilibrio se mantendrán en vigor hasta la fecha de la expiración de la concesión. Para esta quedan 29 años, hasta 2053.

La resolución de 2018 fijó que el cómo se aplicaría esta medida debía definirse en «la fase de ejecución de la sentencia». El Ayuntamiento no recurrió el fallo en su momento. Y Republic Space «solicitó la ejecución forzosa de la sentencia en 2019, ya que el Ayuntamiento tenía dos meses para cumplir voluntariamente, pero no lo hizo», explican fuentes de la defensa de Republic Space, del despacho de abogados Eversheds Sutherland. Y desde ahí hasta 2024.

Para el Ayuntamiento, «claramente no existe dilación alguna atribuible a esta Administración, sino que, al contrario, la dilación responde al retraso en la solicitud de ejecución por parte de ATP [Republic Space] y a la extensa y compleja tramitación ante el órgano jurisdiccional, que ha finalizado la tramitación el citado 16 de octubre de 2024».

El consistorio, con «el citado 16 de octubre de 2024» se refiere a un auto dictada por el juez, debido a que pidieron la aclaración de la sentencia. El ayuntamiento también ha apelado la ejecución de la sentencia, pero esta no tiene efectos suspensivos. Los abogados del centro explican que la dilación de este proceso se debe «al funcionamiento de la justicia en España, a la pandemia y a que se han realizado tres informes periciales. Pero desde el auto de ejecución llevan [el Ayuntamiento] nueve meses de retraso».

El consistorio considera que, a pesar de haber «apelado el auto», han «intentado proceder a su ejecución en sus mismos términos, con la oposición expresa de Republic Space a que así se hiciera, llevando al Ayuntamiento a solicitar el amparo judicial en fecha 10 de octubre de 2024, actualmente en tramitación, especialmente motivado por que ATP pretende que se restablezca el equilibrio económico sobre servicios y tarifas que no tiene aprobadas».

Manuel Gil, director de Republic Space desde hace 16 años, cuenta: «En 2012 fue cuando el ayuntamiento empezó a tomar decisiones que nos causan un perjuicio. Del 2012 al 2015 estuvimos intentando negociar con ellos. Ver de qué manera sus precios no nos causaran tanto perjuicio. Al final, era un callejón sin salida, decidimos la vía contenciosa-administrativa». En 2015, había 48.775 habitantes en el municipio. Hoy son casi 65.000.

Republic Space cuenta con unos 5.000 usuarios, que son los que considera el centro deportivo que se verían beneficiados por la bajada de las tarifas, de los cuales unos 2.000 son abonados al gimnasio. Hace 12 años, Republic Space cobrara 69 euros al mes por este servicio. Ahora, 52.

El centro deportivo contaba 90 empleados y ahora 50, según datos de Gil. «Hemos tenido que luchar mucho por mantener esto adelante. Reduciendo servicios y su calidad».. El director del centro añade las inspecciones que está llevando a cabo el gobierno local. «Cómo es lógico, puedes hacerlas. Hemos pasado de que en 15 años hayan hecho 4 a que en los últimos tres meses hagan tres, cuatro al mes»

Según Gil, el reequilibrio ya es «un tema de supervivencia». A este respecto, el ayuntamiento declara: «No podemos valorar este extremo, pues Republic Space jamás ha sido trasparente ni ha facilitado información alguna sobre la situación económica, llegando incluso a negarse a facilitar ningún tipo de información a la Intervención General del Ayuntamiento en la auditoría que realizó para analizar el decremento económico que había alegado Republic Space, tras solicitar el restablecimiento de la concesión».

Para Gil, «es una noticia super positiva para los habitantes de Boadilla porque, en cuanto se ejecute, van a disfrutar de una instalaciones referentes a un precio muy reducido». El ayuntamiento, por su parte, considera que «en cualquier caso, nosotros lo único que estamos haciendo es defender los intereses de los vecinos, proteger su dinero y velar por todas las actividades deportivas del municipio, que es lo que entendemos debe hacer cualquier administración pública».

Las listas de espera en otros centros

Desde Republic Space señalan que «el ayuntamiento tiene listas de espera en sus actividades». Y cuenta Gil: «De hecho, muchos clientes están con nosotros. Y en cuanto el Ayuntamiento les concede plaza municipal, nos dejan y se van con ellos». El consistorio dice que «las posibles listas de espera que el Ayuntamiento pueda tener no pueden ponerse en correlación con el Republic Space, pues en su gran mayoría no se trata de actividades coincidentes, por lo que no puede afirmarse que las posibles listas de espera del Ayuntamiento se traduzcan en un incremento de la demanda del Republic Space y viceversa».