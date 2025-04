Sergio Yunquera, alcalde de El Boalo: «El objetivo es revitalizar nuestros pueblos»

En el pin de la chaqueta del alcalde Sergio Yunquera (1992, El Boalo) hay un escudo y tres nombres. El político popular es alcalde de tres pueblos —El Boalo, Cerceda y Mataelpino— pero representan un solo municipio. Por eso a veces habla en singular sobre su puesto de trabajo y otras en plural. «Yo me siento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino. Somos tres pueblos, un único municipio. Cada pueblo con sus diferencias, pero entre los tres hacemos uno muy grande», cuenta Yunquera en uno de los edificios administrativos en Cerceda. El Boalo cuenta con 8.547 habitantes, según datos del INE en 2024, pero el regidor cifra los empadronados en algo más de 9.000 y calcula que «realmente» están viviendo entre 12.000 y 13.000 personas. Aún así, cree hay espacio para crecer: entre dos mil y tres mil personas más, aunque bajo la premisa de un «urbanismo sostenible», en una zona que también sufre el problema de la vivienda. Yunquera afronta ahora esta legislatura con un gobierno en minoría (PP, Vox y Somos Pueblo, este último un independiente muy cercano a los populares), tras pasar un concejal del grupo Vox al grupo de los no adscritos.

¿Cuál es el objetivo de esta legislatura?

El objetivo sobre todo es revitalizar nuestros pueblos. No hemos hecho dos años de legislatura y hemos cumplido cerca del 70% programa electoral. Se ha hecho un impulso enorme al municipio en inversión. Hemos invertido en renovación, en embellecimiento del pueblo. Eran unos pueblos que estaban bastante abandonados, que llevaban 12 años con una falta de inversión enorme y que requerían de una gran renovación en muchas instalaciones municipales. Se ha apostado por mejorar también las condiciones del personal. Después de más de 20 años reivindicándolo, en solamente un año de gobierno, hemos conseguido traer un instituto público. Hemos apostado muchísimo por encontrar ese equilibrio entre el urbanismo y el entorno donde vivimos, porque no olvidamos de que estamos vivimos en un Parque Nacional que implica que tenemos que cuidarlo. Y hemos intentado trabajar desde el primer momento para alejar la parte ideológica de todos los extractos sociales donde estaba instaurada. Nosotros detectamos cuando llegamos que el anterior gobierno utilizaba muchos recursos municipales y estructuras que dependían del ayuntamiento para cargarlos ideológicamente. A nivel cultural, nivel educativo, nivel deportivo.

Con los doce años se refiere a los gobiernos socialistas.

El Partido Popular cuando dejó el gobierno en el año 2011 se fue con una serie de infraestructuras hechas en el municipio que pusieron al municipio a unos niveles muy por encima de la comarca. Durante los 12 años de gobierno del Partido Socialista se dedicaron ingentes cantidades de dinero a actividades con una carga ideológica profunda detrás. Es decir, se invertía una millonada en actividades culturales con una segmentación política importante, en charlas afectivo-sexuales, en un montón recursos y de profesionales externos para prestar una especie como de servicios solamente para una parte de la población. No se realizó ningún tipo de mejora ni mantenimiento en las infraestructuras municipales. Además, una información sacada en las últimas semanas nos pone también de manifiesto qué pasaba con ese dinero que se gestionaba de una manera tan nefasta. Y es que recientemente ha salido un caso de corrupción en este municipio que implica y salpica directamente al Partido Socialista, con contrataciones directas a familiares. Estamos hablando de cerca de 150.000 € en contratos directos. Entonces, eso nos pone un poquito de manifiesto de cosas que sucedían antes y por qué no llegaba el dinero a los vecinos.

¿Y cómo ha afectado ese supuesto caso de corrupción?

Es un caso que está en investigación, es una situación que está siendo tratada por los funcionarios porque no es una denuncia política y eso lo quiero dejar muy claro. Es decir, aquí ni el Partido Popular, ni el grupo Vox, ni ninguno de los partidos que conformamos el gobierno ha denunciado al Partido Socialista. Se ha hecho es una investigación interna por parte de la administración, que han detectado irregularidades en una serie de facturas y de contratos, y de oficio han actuado porque esa es la obligación de los funcionarios. No hay ninguna intencionalidad política.

¿Cómo ha afectado la marcha del gobierno de un concejal de Vox?

Una de las personas del grupo Vox, el concejal José Olmos, se fue por diferencias con su portavoz. También había ciertas diferencias en cuanto a la manera de gestionar conmigo. Yo me considero una persona muy exigente conmigo, en primer lugar, y luego soy muy exigente con los demás, exijo compromiso, exijo lealtad y exijo transparencia en todas las acciones que hace mi gobierno. Y, bueno, este señor demostró que no estaba haciendo realmente el trabajo de la mejor manera que debía de hacerse; tampoco venía a trabajar, era un problema grave. Él nos trasladó que tenía muchísimo trabajo porque él tiene una empresa de pintura. En algún momento debió de suceder algo entre el portavoz de Vox y este concejal y decidió pasar a no adscritos y quedarse en la oposición como un concejal no escrito. Aunque bueno, al Partido Popular realmente y a mí me importa poco. Es decir, nosotros seguimos trabajando, con muchas trabas y con muchas dificultades porque evidentemente una vez se pierde la mayoría en el pleno, es difícil sacar muchas acciones. Este señor tiene que aclararse. Es un señor que se ha presentado por el partido Vox y que a día de hoy está votando junto a un partido como es el Partido Socialista, con unas sospechas de corrupción importantes sobre la mesa y con Podemos, un partido que se supone que está en el lado completamente opuesto de lo que este señor se ha presentado en las elecciones. Pero está demostrando que le importa más bien poco la política y que lo único que tiene es una refriega personal con su anterior grupo político y que estamos pagando las consecuencias.

¿Y la relación con Vox ahora cómo está?

La relación con Vox sigue intacta, la relación con el partido es fluida y en lo personal, bastante buena.

¿Qué servicios le faltan al municipio?

Nos faltan todavía muchas cosas. Entre ellas, una que vamos a ver muy pronto y que en 2008 el Partido Popular promovió, la construcción de una piscina y de un polideportivo municipales. Pero por diversas razones y por mucha dejadez del Partido Socialista, ha estado 12 años paralizada: probablemente en los próximos meses anunciaremos que se va retomar las obras de ese proyecto.

¿Ha llegado el problema de la vivienda a la sierra?

Aquí tenemos ese problema desde hace muchos años. Hemos anunciado que tenemos en marcha dos desarrollos urbanísticos, uno en el pueblo de Mataelpino y otro en el pueblo de Cerceda. Nuestra intención construir más de 100 viviendas de protección oficial VPPL, para poder facilitar a los jóvenes de nuestro municipio en alquiler asequible. Ese es un proyecto que tenemos en marcha que se está gestionando a través de la empresa pública de gestión urbanística que tiene el Ayuntamiento de El Boalo. El de Mataelpino está muy avanzado, otro desarrollo urbanístico que se quedó parado durante las etapas del Partido Socialista y que ahora hemos retomado y que esperamos que a final de la legislatura vea la luz.

¿Ha llegado a su pico de población o todavía hay espacio?

Tenemos espacio de sobra. En nuestro municipio tenemos unas 9.200 personas empadronadas. Realmente se calcula que están viviendo unas 12.000 o 13.000. Tenemos pendiente una serie de desarrollos que probablemente nos permitan crecer en unas 2.000 o 3.000 personas más. Es decir, que todavía tenemos margen de crecimiento, aunque creemos en ese desarrollo sostenible y estamos apostando ahora mismo por construir menos, más grande y mejor.