Sheila González: La pasión por el vino, una vuelta a casa y un país «sin guion»

Volver a casa, dejando atrás más de una década de éxitos, no sería sencillo para nadie. Para Sheila González, no lo ha sido, pero el mismo talento desbordante que la caracteriza y que le facilitó construir una carrera de éxito en Chile y Argentina, es la piedra angular para su éxito de regreso a España, en el que viene acompañada, además, por un singular show en el que une el humor con el amor... por el vino.

Nacida en Madrid, se mudó a Argentina hace algo más de doce años. Rápidamente comenzó a trabajar en la televisión, tanto en programas como en series. Sin embargo, tal como ella misma relata en su oficina, en uno de los edificios más emblemáticos de la capital, el Torres Blancas, «llegó un momento, con la pandemia, en el que me di cuenta de que tenía ganas de volver a casa». Así que, después de 12 años fuera, «hacía de nuevo las maletas para volver a Madrid», relata a este periódico. No fue, sin embargo, una decisión fácil. «En Argentina era conocida. Tenía mi carrera en la tele, hacía muchas series», por lo que, ante la perspectiva de volver a Madrid, se le presentaba una gran duda: «Nadie me iba a conocer, iba a tener que empezar de cero».

En ese momento, aún en Argentina y con todo suspendido a causa de la pandemia, tuvo una idea: «Pensé: ¿qué es lo que más te gusta en la vida? Hacer reir ¿Y lo segundo que más te gusta? El vino. Así que uní esas cosas, y, durante el confinamiento, me puse a escribir un show relacionado con el mundo del vino. Porque también me pasaba que, aunque a mí el vino me apasiona, me parece que las catas son un poco tediosas. Con lo apasionante que es el mundo del vino, ¿por qué no contarlo de una forma más divertida, más cercana?». Así que se puso a escribir, y, pocos meses después, el show se estrenaba en Argentina y, desde el primer día, fue un éxito. «Cuando volví a España, ya en el 2021, probé a hacerlo aquí. Adaptando los chistes, claro, porque no es igual hacer reir aquí que en Argentina». El humor, dice, no es exactamente el mismo, aunque compartamos idioma.

«Argentina tiene muchísimas cosas muy buenas. Por ejemplo, hay un sentido de la amistad inquebrantable. Es un país muy emocional, muy de corazón, y, aunque esté muy mal ahora mismo, sé que va a salir adelante». Sin embargo, reconoce que siente «un poco de tristeza cómo está económicamente, porque está muy mal gestionado». Y es que, «para lo bueno y para lo malo», Argentina «es un país sin guion». «Esa frase que se suele decir mucho allí, tiene mucho de realidad», asegura. «Cuando llegué el primer día a trabajar en la televisión pregunté dónde estaba el guion y me dijeron ‘‘¿qué guion?’’ En Argentina se improvisa muchísimo».

Pero, lo que sí une a Argentina, Chile y España es que en estos tres países se comparte una profunda pasión por la enología. El show, que ya está asentado y que no para de llenarse, se hace una vez al mes en la sala Galileo –la próxima, el 3 de diciembre–. «Me encanta porque es una sala mítica», dice. «Tiene una bohemia encima que impresiona». Esto lo acompaña, además, con la posibilidad de hacer muchos eventos corporativos. «Se me hace raro no ser famosa, pero no está mal. Te da otra tranquilidad», ríe. «Pero, para mí, es como volver a empezar. El show está funcionando muy bien, y yo no paro de tocar puertas para que me vean». Pero, reconoce, no es la única en esta situación. «Me siento como cualquier persona que llega aquí de Argentina o de Venezuela, por ejemplo, y tiene que volver a empezar. O como cuando alguien llega a un momento de su vida y dice “cambio de camino”», explica, aunque también es consciente de que no empieza completamente de cero, «porque llevo mucho caminado». Y esto se revela con el hecho de que actualmente está trabajando con uno de los grandes humoristas de nuestro país, José Mota, con quien, además de llevar el contenido de sus redes sociales, está preparando el especial de Fin de Año. «Este Año Nuevo solo puedo adelantar que esté todo el mundo muy atento a las redes sociales de José Mota, porque vamos a hacer cosas muy divertidas». «Es el mejor del mundo del humor. Además de muy trabajador», asegura. «Es increíble, porque está a todo. Siempre digo que yo quiero ser como José Mota».