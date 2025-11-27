Los termómetros se congelan en Madrid: mínimas bajo cero

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este jueves apunta a unas temperaturas mínimas negativas o sobre los 0ºC en el conjunto de la región, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso generalizado.

En concreto, los cielos estarán despejados, excepto en la Sierra donde habrá intervalos nubosos. La Aemet no descarta alguna bruma aislada de madrugada, en zonas altas, entre Guadarrama y Somosierra.

El viento, por su parte, soplará flojo de componente variable, con intervalos moderados en la Sierra. Además, se esperan heladas débiles en toda la Comunidad.

Los termómetros oscilarán entre los -1ºC y los 13ºC en Madrid; los -2ºC y 14ºC en Alcalá de Henares; los -2ºC y los 13ºC en Aranjuez; los 1ºC y los 12ºC en Collado Villalba; los 0ºC y los 12ºC en Getafe y -1ºC y los 12ºC en Navalcarnero.

Unas mínimas que nos acompañarán los próximos días, con los termómetros en la órbita de cero grados. Frío intenso en la Comunidad de Madrid.