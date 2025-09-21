El tiempo para hoy en Madrid: desplome de las temperaturas, lluvias dispersas y fuerte viento en la Sierra

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este domingo apunta a un desplome de las temperaturas en la región, posibles lluvias débiles y dispersas que tenderán a remitir a partir de la mañana y rachas fuertes de viento en la Sierra.

En concreto, las temperaturas mínimas experimentarán un descenso notable en la Sierra y las máximas descenderán de forma generalizada. El viento soplará flojo de componente oeste al principio tendiendo a noroeste por la mañana, con rachas moderadas a fuertes en la Sierra desde la tarde y fuertes a muy fuertes en sus cotas altas en las últimas horas, donde también podrá desarrollarse niebla.

Los termómetros oscilarán entre los 12ºC y los 25ºC en Madrid; los 14ºC y 27ºC en Alcalá de Henares; los 14ºC y los 27ºC en Aranjuez; los 10ºC y los 22ºC en Collado Villalba; los 14ºC y los 25ºC en Getafe y 13ºC y los 26ºC en Navalcarnero.