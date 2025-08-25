Meteorología
El tiempo para hoy en Madrid: Más nubes y máximas de hasta 34 ºC
Las temperaturas mínimas registran un ascenso, que será más acusado en el cuadrante suroriental
La semana arranca en la Comunidad de Madrid con algunas nubes y temperaturas similares a las de los últimos días, de máximas de hasta 34 ºC y mínimas más altas por encima de 20 ºC, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Por la mañana, habrá intervalos de nubes medias y altas, y a partir del mediodía, los cielos quedarán poco nubosos o despejados.
Las temperaturas mínimas registran un ascenso, que será más acusado en el cuadrante suroriental, y oscilarán entre los 21 y 24 ºC, mientras que las máximas se mantendrán similares a las de los últimos días por encima de 33 ºC. En general, el viento soplará flojo variable.
✕
Accede a tu cuenta para comentar