El tiempo para hoy en Madrid: Temperaturas estables con cielos poco nubosos

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este viernes apunta a unas temperaturas que se mantendrán estables con cielos poco nubosos. No se descartan intervalos de nubes medias y altas a medida que avance el día. El mercurio se moverá entre los 14ºC y los 33ºC dependiendo del lugar de la región y el momento de la jornada.

El viento soplará flojo en general. Los termómetros oscilarán entre los 17ºC y los 30ºC en Madrid; los 15ºC y 32ºC en Alcalá de Henares; los 16ºC y los 33ºC en Aranjuez; los 14ºC y los 28ºC en Collado Villalba; los 17ºC y los 31ºC en Getafe y 15ºC y los 31ºC en Navalcarnero.