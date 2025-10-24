Todo lo que Galapagar tiene preparado para este Halloween: fechas y actividades

El Ayuntamiento de Galapagar ha preparado una programación para celebrar Halloween este año con propuestas que van desde un Pasaje del Terror hasta actividades y talleres en el Punto Joven ambientadas para el público infantil.

Según ha informado el Consistorio, las actividades se desarrollarán desde el 24 hasta el 31 de octubre y abarcarán también espectáculos, encuentros culturales, jornadas deportivas y experiencias sensoriales.

De esta manera, Punto Joven de Galapagar acogerá este viernes el taller 'Diverteca: Escuela de monstruos creativos', una propuesta dirigida a niños de 3 a 9 años que les permitirá "convertirse en aprendices de monstruos amistosos mediante juegos, manualidades y retos lúdicos".

La actividad tendrá lugar de 17.30 a 20.30 horas y contará con dinámicas como la creación de monstruos, una caza de mini-fantasmas, elaboración de calabazas de papel y una telaraña gigante.

Por su parte, los días 28 y 30 de octubre se desarrollará la actividad 'Diverfamily: Pequeños monstruos y calabazas', una experiencia sensorial especialmente diseñada para familias con menores de entre 1 y 5 años.

Durante esta propuesta, los participantes explorarán texturas otoñales, elaborarán pequeños disfraces y accesorios, y disfrutarán de un espacio de juego libre con materiales blandos, naturales y reciclados.

La actividad se realizará ambos días de 17.30 a 19 horas. En paralelo, también los días 28 y 30 de octubre, los jóvenes de entre 10 y 17 años podrán asistir a un taller de manualidades de Halloween con materiales reciclados.

Esta propuesta busca fomentar la conciencia ambiental a través de la creatividad, permitiendo a los asistentes fabricar elementos decorativos utilizando objetos reutilizables. El taller tendrá lugar de 18 a 19.30 horas.

Pasaje del Terror

Por otro lado, el 31 de octubre, el Punto Joven albergará un Pasaje del Terror dirigido a mayores de 8 años, que estará disponible de 18 a 23 horas. Esta experiencia inmersiva contará con la participación de doce actores y está diseñada para ofrecer "una vivencia escalofriante y divertida en un entorno seguro y supervisado".

Además, la Biblioteca Ricardo León también se suma a la celebración de Halloween con una programación cultural. El miércoles 29, a las 18 horas, se celebrará el taller de radio infantil '¡Atención! ¡Ficción!', una actividad orientada a niños a partir de 6 años en la que podrán idear, escribir y grabar su propia ficción sonora con temática de Halloween.

A partir del 31 , coincidiendo con el día de Halloween, la biblioteca inaugurará el centro de interés 'La estantería embrujada', un espacio temático con una cuidada selección de lecturas de misterio, miedo y aventuras para público infantil.

Ese mismo día, a las 18 horas, tendrá lugar un encuentro con la autora Leti Moregal, quien presentará su libro 'Diez recetas monstruosas', un cuento en verso que combina literatura, cocina y aprendizaje de forma lúdica y educativa. La entrada será libre hasta completar aforo.

A las 19 horas se presentará el ciclo de lectura y cine 'Maestros del terror', una iniciativa dirigida a público joven y adulto que explorará la obra de autores como Stephen King, Edgar Allan Poe o H.P. Lovecraft, así como sus adaptaciones cinematográficas más representativas.