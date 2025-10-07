La transformación del Parque de La Reguerilla en Fresno de Torote

Fresno de Torote impulsa un ambicioso proyecto de renovación en el Parque de La Reguerilla. La alcaldesa, Ana Isabel Arias, ha anunciado una transformación integral del espacio, que se desarrollará en varias fases durante 2025, 2026 y 2027.

La primera fase ya está en marcha con la construcción de una pista multideporte que permitirá la práctica de fútbol, baloncesto y voleibol. Las obras han comenzado recientemente y se espera que esta nueva instalación esté disponible para los vecinos en las próximas semanas.

El parque contará también con un gran área de juegos infantiles. En la clara apuesta del Gobierno municipal por la participación infantil, el Ayuntamiento ha decidido que el diseño de este nuevo área será elegido por los propios niños y niñas del municipio. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto que Fresno de Torote desarrolla junto a UNICEF, fomentando el derecho a la participación y el protagonismo de la infancia en la vida pública.

Además, Ana Isabel Arias ha confirmado que se colocará una nueva tirolina en el parque, que sustituirá a la actual, y que contará con refugios bioclimáticos, y ha avanzado que se instalarán también en el parque circuitos de equilibrio, caminos sensoriales y refugios sensoriales, estos últimos en beneficio de los niños y niñas con discapacidad y con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Además, el parque será completamente accesible.

Otra de las novedades será la instalación de una fuente transitable. Este tipo de fuente permite que los visitantes caminen sobre ella mientras el agua brota desde el suelo, creando un entorno lúdico y refrescante especialmente pensado para el verano. La Comunidad de Madrid financiará esta actuación con 136.000 euros procedentes del Programa de Inversión Regional (PIR).

Además, el parque contará con un "pumptrack", un circuito cerrado de pequeñas dimensiones diseñado para bicicletas, patinetes y monopatines. Su trazado ondulado permite que los usuarios se desplacen sin necesidad de pedalear, aprovechando la inercia y el movimiento del cuerpo. Es una instalación muy demandada por jóvenes y familias, que combina deporte y diversión.

Esta gran transformación se suma a los dos proyectos ya ejecutados por la alcaldesa en esta legislatura para los jóvenes en el Parque de La Reguerilla, como la creación de un área para jugar al ping-pong y la instalación de una pérgola de madera para dar sombra en esa parte, y la concesión administrativa a I.padel para prestar servicio de este deporte en el municipio. A ello se suma la atractiva oferta de restauración que acompaña a este espacio deportivo, con su popular "food truck", que completa la oferta de ocio del Parque de La Reguerilla.

Con estas actuaciones, Fresno de Torote refuerza su compromiso con el bienestar vecinal, la participación ciudadana y la mejora de los espacios públicos, consolidando un modelo de municipio dinámico, inclusivo y en constante evolución, dedicado a las familias y a su ocio y bienestar.