El violador marroquí de una menor en Hortaleza, a prisión al confirmarse que es mayor de edad

Un juez de Madrid ha enviado a prisión a Mohamed R., el detenido por la violación de una menor de 16 años cerca del centro de acogida de Hortaleza (Madrid) en el que él vivía, al confirmar los informes forenses que es mayor de edad y que podría tener incluso 23 años.

El presunto violador fue ingresado inicialmente en un centro de menores, dado que alegaba que no había cumplido los 18 años, pero desde el pasado 14 de octubre está en prisión, según la resolución judicial a la que ha tenido acceso Efe.

En ella, el titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid deja constancia de que la documentación es "contundente" respecto a la mayoría de edad del detenido, de nacionalidad marroquí.

Existe un informe del 18 de enero de 2025 de la médico forense de la Fiscalía de Menores que concluye que la edad biológica más probable era superior a los 18 años y otro posterior a la detención que, tras examinar tres estudios radiológicos diferentes, determina que la edad biológica más probable del investigado es de 23,2 años, con una horquilla de probabilidad entre los 19 años de edad mínima y los 30 años de edad máxima.

El presunto violador fue detenido en agosto tras la agresión sexual a una chica menor de edad en un parque del distrito madrileño de Hortaleza, lo que motivó protestas impulsadas por Vox que no autorizó la Delegación del Gobierno.