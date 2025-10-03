ABANCA alcanza la élite financiera: Moody’s eleva su solvencia a categoría A, el rango más alto

ABANCA escala posiciones y se consolida como referencia ibérica en solvencia. La agencia de calificación Moody’s ha incrementado en dos escalones su nota a largo plazo ("long-term deposit"), que pasa de Baa2 a A3, manteniendo además su perspectiva en "estable".

Esta decisión afianza la posición de ABANCA en la categoría A, el rango de calificaciones más elevado de las agencias, en el que entró en febrero de este año con la mejora del rating otorgada entonces por DBRS.

La categoría A en las calificaciones financieras se encuentra en el tramo más alto que las agencias de rating pueden otorgar a un banco o empresa. Estar en esta categoría significa que la entidad cuenta con una gran solidez financiera, baja probabilidad de impago y una gestión estable.

Formar parte de la categoría A coloca a una institución entre las más seguras y fiables para operar en el sistema financiero, trasmitiendo confianza a inversores, clientes y mercados.

Moody’s fundamenta su decisión en "los niveles de capital y rentabilidad de la entidad", que se encuentran por encima de lo previsto. Asimismo, han contribuido positivamente su sólido perfil de financiación y la saneada calidad de sus activos.

Con la subida anunciada hoy, ABANCA ha visto mejoradas sus calificaciones financieras en seis ocasiones en los últimos 12 meses. En ese periodo, las cuatro agencias que evalúan al banco han elevado su nota en este periodo. En el caso cocreto de Moody’s, el rating de entidad ha experimentado una evolución excepcional, con subidas que han supuesto una mejora total de tres escalones.

El reconocimiento de las agencias refleja la evolución favorable de ABANCA en todos los frentes, en particular en rentabilidad, solvencia, calidad de activos y solidez de su balance. Asimismo, valoran la estrategia de crecimiento desarrollada en los últimos años y la fortaleza de su franquicia en el ámbito ibérico.