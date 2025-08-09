Naturgy impulsa un proyecto que mejora la eficiencia de las plantas de biogás

El proyecto ha sido elegido como el mejor después de seis meses de incubación de los doce proyectos seleccionados entre todas las solicitudes recibidas para formar parte del programaConnecting Energy. El proyecto de Biomixing, que ha recibido un premio de 25.000 euros para desarrollar su solución, consiste en un disruptivo sistema de mezcla para biorreactores, con aplicación en sectores como el sanitario o el energético.

En este último caso, esta tecnología se puede utilizar para reducir los tiempos de proceso y el consumo energético de las actuales plantas de biogás.

Tras resultar ganadores, Biomixing trabajará con Naturgy en una planta piloto para probar su tecnología, aunque las pruebas previas realizadas aventuran una reducción del 50% del consumo energético en las plantas de generación de gas renovable.

El responsable de innovación de Naturgy, Jesús Chapado, ha destacado el potencial del proyecto para optimizar los procesos en las plantas de biometano, además de poner en valor el programa ‘Connecting Energy’ como impulsor de la innovación sostenible. “Nuestro objetivo pasa por desarrollar un ecosistema que permita abordar una innovación colaborativa y abierta, capaz de responder rápidamente a las señales de cambio en el entorno”, afirma Chapado.

El proyecto ganador

Biomixing es una iniciativa surgida en 2022 como un spin-off del Departamento de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Fluidos de la Universidad de Sevilla, y que se dedica a la optimización de biorreactores.

Su tecnología permitirá reducir notablemente los tiempos de proceso y el consumo energético de las plantas de biogás. Se podrá aplicar tanto en plantas de nueva construcción, que incorporarán ya el diseño de digestores más eficientes, como en aquellas plantas ya existentes, cambiando su sistema de agitación.

Para Inés Herrero, Fundadora de Biomixing, “disponer de una planta piloto demostrativa es para nosotros un hito muy importante, que marcará un antes y un después en el sector del biogás, y nos permitirá seguir explotando la tecnología aplicada al campo de las biosoluciones”.

Compromiso con la innovación sostenible

El programa ‘Connecting Energy’ conecta a profesionales de la energética con las startups que desarrollan proyectos vinculados a la transición energética. Mediante un programa de mentorización de seis meses, los profesionales de Naturgy aportan a los emprendedores sus conocimientos y experiencia, orientándoles sobre las necesidades del sector y ayudándoles mediante formación específica a desarrollar su plan de empresa, definir su estrategia de crecimiento y darles el impulso que necesitan para alcanzar sus objetivos.

A lo largo de las cuatro convocatorias del programa, Naturgy ha impulsado proyectos de muy diversa índole, desde tecnologías ligadas a la eficiencia en operaciones hasta soluciones de movilidad sostenible. La plataforma ha incubado más de 40 startups que han contado con un equipo formado por casi 50 mentores y especialistas con experiencia en todos los ámbitos de la cadena de valor del sector energético.