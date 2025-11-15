La cantante y actriz española Encarnita Polo murió el pasado viernes a los 86 años en la residencia Decanos de Ávila, ciudad donde vivió los últimos años junto a su hija, Raquel Waitzman Polo, "rodeada de cariño". La Policía está investigando los hechos sobre su muerte, ya que podría haber sido estrangulada por otro residente en este centro. El presunto agresor es un octogenario que no había mostrado signos de agresividad y que ha sido ingresado en un servicio de psiquiatría tras el ataque. Los agentes están recabando los datos de esta agresión con resultado de muerte.

Muere la cantante Encarnita Polo, en directo: investigación policial, reacciones y última hora