Muere la cantante Encarnita Polo, en directo: investigación policial, reacciones y última hora
El presunto agresor es un octogenario que no había mostrado signos de agresividad. Te contamos en detalle, todas las incógnitas de la muerte de Encarnita Polo
La cantante y actriz española Encarnita Polo murió el pasado viernes a los 86 años en la residencia Decanos de Ávila, ciudad donde vivió los últimos años junto a su hija, Raquel Waitzman Polo, "rodeada de cariño". La Policía está investigando los hechos sobre su muerte, ya que podría haber sido estrangulada por otro residente en este centro. El presunto agresor es un octogenario que no había mostrado signos de agresividad y que ha sido ingresado en un servicio de psiquiatría tras el ataque. Los agentes están recabando los datos de esta agresión con resultado de muerte.
Encarnita Polo de cerca
Era un torbellino de mujer, una amiga inolvidable. Para los que conocimos muy de cerca a Encarnita Polo su muerte ha sido todo un shock. La última vez que hablé con ella me dijo que lo hacía conmigo como amigo, pero que no quería hacer una entrevista. Había dejado de vivir en Madrid para retirarse de todo y de todos. Estaba harta de fiestas y del bullicio de la gran ciudad, necesitaba tranquilidad.
Así ha sido la muerte por estrangulamiento de la cantante y actriz Encarnita Polo
La Policía local quien informó que ocurrió un fallecimiento en la residencia Decanos de Ávila. Su hija confirmó que se trataba de su madre. "Para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único", ha señalado Raquel "con un dolor inmenso" en un comunicado recogido por Europa Press. En el mismo texto recuerda que para muchos fue "una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones".
