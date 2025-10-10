«Sumando Energías por Valencia» beneficiará a más de 40.000 personas

La Fundación Naturgy ha lanzado “Sumando Energías por Valencia”, un plan de actuación para apoyar la recuperación de las zonas afectadas por la dana en la Comunidad Valenciana y que beneficiará a más de 40.000 personas.

Para María Eugenia Coronado, directora general de la Fundación Naturgy, «este proyecto no es uno más de la Fundación. Ha sido construido con toda la experiencia y el conocimiento de 30 años de actividad puestos al servicio de la comunidad y con un intenso trabajo de meses con entidades sociales e instituciones de la zona -nuestros ojos y oídos allí- para detectar necesidades reales». Se realizarán acciones a corto y medio plazo, pero «con visión de futuro para apoyar a las personas, impulsar la educación, crear oportunidades laborales y recuperar el territorio con soluciones duraderas», subraya Coronado. Los cuatro ámbitos de actuación (personas, educación, fomento del empleo y cuidado del medio ambiente) se basan en la actividad de la Fundación y se desarrollan en colaboración con entidades sociales e instituciones.

El eje principal de la iniciativa son las personas: el objetivo es mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan para incrementar el confort térmico y eficiencia energética de sus hogares, con acciones de sostenibilidad, eficiencia energética y ahorro. Asimismo, la Fundación donará e instalará placas solares en centros de atención a personas vulnerables y en colegios y hay una convocatoria abierta hasta el 17 de octubre para entidades sociales para la rehabilitación energética de sus instalaciones.

El ahorro económico en energía permitirá a familias, centros de atención y educativos y ONGs destinar más recursos a cubrir otras necesidades del hogar, de atención, educativas, emocionales y comunitarias.

Educación y empleo

El programa prevé impactar en 130 centros educativos de 38 municipios de las zonas afectadas. Entre otras acciones, se instalarán placas solares en 40 centros y se realizarán auditorías energéticas, con enfoque educativo y participativo, y se crearán consejos energéticos escolares, con participación de toda la comunidad escolar. 40 centros educativos se integran en el programa de la red educativa Efigy Schools y se suman centros de formación profesional al programa educativo recurrente de la Fundación.

Para dar respuesta al impacto en el empleo que supuso la dana, Sumando Energías por Valencia impulsará programas de formación teórico práctica enfocados a la alta demanda de perfiles técnicos cualificados en el sector energético y de la construcción sostenible. Con marcada orientación laboral se dirigen a personas vulnerables, desempleadas y jóvenes, que podrán hacer prácticas en las acciones del plan y obtener certificación oficial.