¿Por qué el contenedor azul se llena en Navidad?

Llega la Navidad y las casas se llenan de luces, guirnaldas, muérdago, velas… cajas y papel de regalo, mucho papel de regalo. Hacer obsequios y recibirlos es una parte esencial de esta festividad, pero, más allá de la decoración navideña y de los presentes, la celebración de estas fiestas también puede dar lugar a otra imagen: la acumulación de cajas de cartón vacías y embalajes de papel en los alrededores del contenedor azul.

Durante enero y diciembre se recoge casi el 20% del papel y cartón que se deposita en el contenedor azul durante todo el año en nuestro país, según la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL). El primer motivo es que las fiestas navideñas nos empujan a consumir, ya que además hay grandes rebajas tanto antes –el Black Friday o el Cyber Monday– como después, con la campaña de enero.

«El cartón de los regalos de Navidad, que va en este contenedor, experimenta en estas fechas un aumento muy notable. Además, el comercio electrónico ha aumentado este residuo, que debemos intentar reducir o reutilizar. Por ejemplo, podemos hacer postales, guardarlo para el año que viene y con el cartón, muchas empresas aprovechan su caja y otras dan la opción de mandarte el paquete sin ella», explica César Rico, técnico de Lyma en Getafe, la empresa municipal de limpieza y medio ambiente que trabaja en esta localidad madrileña.

Le preguntamos por qué es más habitual ver el contenedor azul rodeado de cajas y cartones en estas fechas. Nos cuenta que hay varios motivos, además del aumento del consumo. En primer lugar, que no solo los ciudadanos utilizamos los contenedores azules. «Muchos pequeños comercios también los usan porque reciben mucho más género en estas fechas, y casi todo viene en cajas. Por eso es más fácil que colapsen. Para evitarlo, hay que facilitarles la recogida puerta a puerta», detalla.

Por otro lado, hay algunos ciudadanos que no plegan las cajas antes de llevarlas al contenedor. «Parece un gesto vano, pero si no lo hacemos, ocupan mucho espacio. Los contenedores se llenan muy rápido y otros ciudadanos no pueden tirar sus residuos», señala. Además, si la mayoría del espacio está ocupado por aire el proceso es menos eficiente, ya que el camión trasladará ese aire a una planta de reciclaje, en lugar de todas las cajas que podrían haber entrado en él.

Por el mismo motivo, también es recomendable comprobar si el contenedor está realmente lleno. «A veces vemos que hay una caja en la boca del contenedor y creemos que ya no cabe nada más, pero si la empujas, realmente sí hay espacio», afirma César. Él apunta que, cada ciudadano tiene a su disposición aproximadamente 10 litros de contenedor todos los días para depositar su papel y cartón. «Eso es más o menos un cubo de fregona, si lo plegamos».

Los ayuntamientos y las administraciones provinciales, también pueden actuar. De hecho, muchos son conscientes de esta situación, así que en estas fechas es habitual que se refuercen las recogidas. En el caso de Getafe, se han aumentado el día después de Reyes. Además, en esta ciudad se ha apostado por la optimización de rutas: «Con solo 3, recogemos todo Getafe, lo que nos deja más tiempo y capacidad de reacción si nos necesitan en un contenedor que se ha llenado», apunta Rico.

La colaboración «se nota»

Sin embargo, debemos tener en cuenta que cada municipio o ciudad tiene establecida una frecuencia diferente de recogidas en torno a variables como población o tamaño. Así, en algunos lugares, se fija de forma anual y no cambia en función de la época. Por lo tanto, en fechas señaladas como Navidad, los contenedores pueden llenarse antes de lo previsto. En estos casos, Rico señala que es importante evitar dejar cartón y papel alrededor del contenedor si está lleno.

«En el mejor de los casos, un compañero bajará del camión, plegará los cartones y los depositará dentro del contenedor azul, para después vaciarlo en el camión». Esto hace que el camión se quede en marcha y aumenta la huella de carbono de la recogida. «Además, al dejarlos en el suelo, el cartón puede mancharse de otros residuos como aceite o pintura, haciendo que quede inservible para reciclar». Así pues, César anima a esperar un par de días a que se vacíe el contenedor para tirar nuestros residuos. «La colaboración ciudadana se nota mucho en nuestro día a día», concluye.

A día de hoy, hay 632.146 contenedores amarillos y azules en los que poder reciclar. Según Ecoembes, esto equivale a 1 contenedor cada 100 metros. Los datos reflejan que, en España, en 2022, se recuperaron más de 1,6 millones de toneladas de envases domésticos de plástico, metal, briks y papel y cartón para ser reciclados. De ellos, 666.344 tn. correspondieron solo a papel y cartón, lo que supone un aumento anual del 4,5%. Gracias al reciclaje del total de todos estos residuos, en 2022 se evitó la emisión de 1,69 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Ya lo vemos: reciclar los envoltorios, puede ser tu mejor regalo de Navidad al planeta.