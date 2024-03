«Queremos mostrar a los escolares que hay ciencia en todos lados»

En unos días cumple su primer año de trabajo la Fundación Margarita Salas, creada para proteger y difundir el legado de la científica pionera en biología molecular. Junto a este propósito, y con el mismo rango de interés, la fundación trabaja para estimular las vocaciones en las áreas STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en los escolares de las zonas rurales y urbanas con pocos recursos a través de las Aulas Margarita Salas. Si Salas destacaba la importancia de la ciencia básica, la que crea conocimiento del que pueden salir resultados y aplicaciones que no son previsibles a primera vista, la fundación que lleva su nombre pone su empeño en sembrar curiosidad por las ciencias entre los pequeños con la certeza de que algo positivo saldrá de todo ello.

¿Qué son las Aulas Margarita Salas para fomentar la ciencia entre los escolares?

Son actividades extraescolares dirigidas a niños de Primaria, de 6 a 12 años, que realizan nuestros dinamizadores STEM. En ellas utilizamos recursos basados en la didáctica de las ciencias, el método de saber cómo enseñar estas materias, en la que es experta nuestra coordinadora Bárbara de Aymerich, investigadora de la Universidad de Burgos. Uno de los objetivos es demostrar que hay ciencia en todos lados. Así que definimos una temática, elegimos qué temas trabajamos y lo planificamos.

¿Son muy prácticos?

Sí, pero no en plan llegar y hacer experimentos. Por ejemplo, en el proyecto La ciencia de los cuentos: si hay un gigante altísimo que llega a las nubes, vemos cómo se forman estas, cómo se soporta el agua, etc. Se trata de que los niños se pregunten qué hay detrás de lo que ven e indaguen para buscar la respuesta. Un método con el que sabemos que mejora la motivación por las ciencias.

¿Es una especie de siembra y ya veremos qué sale de todo esto?

Se puede decir así, sí. Desde luego, no es esperable que todos los escolares que participen vayan a estudiar ciencias en el futuro. De hecho, el 80% de quienes están en el sistema escolar no se va a decantar por estudios científicos. Pero, si de ese 20% resultara que llegamos al 23, sería fantástico. Pero, el 80% que no va a terminar haciendo ciencia sí van a tener una correcta alfabetización científico tecnológica y adquirir habilidades para su vida en general. Y esto es casi hasta más importante.

¿Por qué se concentran en zonas rurales o urbanas desfavorecidas?

Los informes PISA muestran que no hay una diferencia significativa en cuanto a conocimientos de ciencia entre un entorno rural y otro urbano, porque el sistema está funcionando bien y garantizado que los coles enseñan ciencia. Aunque sí hay peores resultados en matemáticas. Además, en los entornos rurales o urbanos desfavorecidos socialmente hay menos actividades extraescolares, faltan museos y hay menos, o no son tan evidentes, personas referentes dedicadas a la ciencia. Por ejemplo, un agrónomo o un veterinario son científicos, son STEM, de sus zonas, pero hay que descubrirles esa característica. Al conocerlos, también pueden ver que en sus pueblos pueden desarrollar esas carreras científicas.

¿Dónde han desarrollado los primeros proyectos?

Tenemos ocho Aulas Margarita Salas en localidades y barrios de Sevilla, Madrid, Soria, Burgos y Badajoz. Dentro de poco esperamos llegar también a Canarias. Unas están en el cole del pueblo, en la casa cultural o una en biblioteca municipal. La metodología y el propósito es común, pero nuestros dinamizadores STEM las aterrizan en cada lugar según sus características y entorno. Ellas y ellos son una figura clave del proyecto porque son quienes en la práctica canalizan y facilitan las indagaciones científicas de los escolares.

Además de las Aulas, ¿qué otros proyectos tiene la fundación?

Los Clubes STEM, becas y premios y el Día Margarita Salas.

¿Qué son los Clubes STEM?

Son grupos interdisciplinares de diez estudiantes de tercero de grado y de formación profesional, de distintas carreras que creamos para que trabajen juntos, compartan sus trabajos, etc. El objetivo es, por una parte, hacer una reflexión sobre el impacto de la ciencia en la sociedad. Y, por otra, que tengan una visión más amplia y darles capacidades para trabajar en equipo con personas de distintas áreas. De manera que, por ejemplo, si a alguien en el futuro trabaja con especialistas de otras áreas sepa qué pueden ofrecer a lo suyo.

Las becas y los premios están enfocadas a fomentar la investigación, se entiende.

Sí, concretamente en ciencia básica, ciencias de la vida y medioambientales. Y los premios son un reconocimiento a científicos españoles con impacto internacional y a la divulgación de la ciencia.

Falta el Día Margarita Salas.

En noviembre, mes en el que ella nació, organizamos una semana de actividades sobre su legado y de divulgación científica, concursos escolares, exposiciones, conferencias, entre otras.

Perfil

Años de experiencia y formación

Físico, divulgador científico y casi treintañero, es titulado en Proyectos de Comunicación y Divulgación de la Universidad Pablo de Olavide y ha recibido Mención de Honor en el Concurso Internacional Ciencia en Acción. Ha participado en numerosos proyectos de formación de profesores, asesoría educativa y redacción y consultoría de contenidos didácticos en compañías innovadoras del sector de la educación.