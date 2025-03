¿Cuánto tiempo puede estar un coche aparcado en el mismo lugar para que no consideren que está abandonado?

Encontrar aparcamiento en ciertas zonas urbanas puede convertirse en un reto frustrante. Muchas personas con un segundo vehículo, tras hallar una plaza de estacionamiento, optan por no mover su coche durante días o incluso semanas para evitar la tediosa tarea de buscar otro sitio disponible. Esto plantea una cuestión común entre los conductores: ¿existe un tiempo límite para dejar un coche estacionado en el mismo lugar sin que las autoridades lo consideren un vehículo abandonado?

¿Qué dice la ley sobre el tiempo máximo de aparcamiento?

La Dirección General de Tráfico (DGT) no establece una normativa general que regule el tiempo máximo que un coche puede permanecer estacionado en un mismo sitio. En cambio, esta decisión recae en los ayuntamientos, que definen sus propias reglas a través de ordenanzas municipales. Esto implica que el plazo permitido para mantener un vehículo en un mismo sitio varía según la ciudad.

Según el artículo 93 del Reglamento General de Circulación, "el régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por ordenanza municipal, y podrán adoptarse las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del tráfico, entre ellas limitaciones horarias de duración del estacionamiento, así como las medidas correctoras precisas, incluida la retirada del vehículo o su inmovilización". En otras palabras, cada ayuntamiento puede fijar restricciones específicas en función de las necesidades de movilidad y espacio en su jurisdicción.

El tiempo permitido para estacionar sin mover el vehículo varía considerablemente entre distintas localidades. En municipios pequeños, es frecuente que no haya un límite establecido. Sin embargo, en ciudades más grandes, donde la regulación del tráfico es más estricta, los plazos suelen ser más cortos.

Por ejemplo, en Madrid, el límite general es de cinco días hábiles consecutivos. Esto significa que los fines de semana y festivos no se cuentan en el cálculo. Además, en zonas de aparcamiento regulado, como las plazas verdes o azules, este tiempo puede reducirse a sólo dos días.

En Barcelona, el tiempo permitido es un poco mayor. Allí, se permite dejar un coche estacionado en el mismo sitio durante un máximo de ocho días seguidos, sin distinción entre días hábiles o festivos.

Otras ciudades presentan normativas distintas. En Palma de Mallorca, el límite es de diez días, mientras que en Vigo se restringe el estacionamiento a sólo dos días. En esta última, si un coche permanece en el mismo sitio durante quince días, se empieza a considerar como vehículo abandonado.

Una de las multas más comunes de la DTG se debe al mal aparcamiento o estacionamiento del vehículo Dreamstime

Consecuencias de sobrepasar el límite

Si se excede el tiempo permitido, las autoridades podrían considerar que el coche está abandonado y proceder a su retirada. La consideración de vehículo abandonado es aquel que lleva más de un mes estacionado en el mismo lugar, que presente desperfectos y que, además, carezca de placas de matrícula.

No obstante, en la mayoría de los casos, no se impone una sanción automáticamente, ya que muchas veces estas infracciones sólo se investigan tras la denuncia de un vecino o de otro usuario de la vía pública.

La multa por sobrepasar el tiempo límite de estacionamiento suele clasificarse como infracción leve y asciende a 80 euros. Sin embargo, si se paga dentro de los primeros 20 días desde la notificación, se puede reducir a 40 euros gracias al descuento por pronto pago.

Por otro lado, la retirada del vehículo por parte de la grúa no es automática. En ciudades como Madrid y Barcelona, si el coche está bien aparcado y no representa un obstáculo para el tráfico o los peatones, no se procederá a su retirada, a menos que haya pasado un tiempo excesivo y las autoridades lo clasifiquen como abandonado. En este caso, el dueño recibiría una notificación con un plazo de 48 horas para retirar el vehículo antes de que sea llevado al depósito municipal.

La duración máxima que un coche puede permanecer estacionado en el mismo sitio depende de cada municipio. Mientras que algunas ciudades no establecen límites claros, otras imponen restricciones específicas para evitar problemas de movilidad o abandono de vehículos. Para evitar sanciones o la retirada del coche, es recomendable consultar las ordenanzas municipales del lugar donde se estacione el vehículo y estar atentos a las notificaciones de las autoridades.