Francisco Berrocal, nuevo presidente y CEO de Toyota y Lexus en España

Relevo en Toyota España. A partir del próximo 1 de enero, Francisco Berrocal sustituirá en la presidencia y CEO de la empresa en España a Miguel Carsi, quien pasará a ser el responsable de todas las operaciones futuras de Toyota en el ámbito del desarrollo del automóvil de hidrógeno.

Con más de veinticinco años de trayectoria en el sector de la automoción, la mayor parte vinculada a Toyota, Berrocal cuenta con una amplia experiencia en gestión comercial, transformación de canales, relación con clientes y dirección estratégica, tanto en España como en el ámbito europeo. Su nombramiento busca consolidar el posicionamiento de la compañía en el mercado español, donde es líder por marcas.

Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid (especialidad Mecánica y Automoción), Berrocal inició su carrera en Lexus España en 2002 como Gerente de Desarrollo de Canal. Desde entonces ha ocupado distintas responsabilidades en Toyota España, entre ellas Toyota & Lexus Dealer Development General Manager, Toyota Marketing Communications General Manager, Consumer Excellence Director y, posteriormente, Operations and Channel Management Director. En 2021 se incorporó a Toyota Motor Europe como Head of Omnichannel & UCX, liderando proyectos de transformación digital y experiencia de cliente. En 2024 regresó a España como Director Comercial de Toyota.

Por su parte, Miguel Carsi, actual Presidente & CEO de Toyota y Lexus España, iniciará una nueva etapa profesional en Toyota Motor Europe como Jefe de Desarrollo de Negocio y Cadena de Valor del proyecto de hidrógeno para automoción (Head of H2 Cluster Business Development and Value Chain). Con sede en Bruselas, se trata de uno de los puestos clave para las operaciones futuras del fabricante japonés. Carsi se incorporó a Toyota España en 1999, ocupando diversas posiciones de responsabilidad como Director Financiero y Director de la División Lexus. En 2019 fue nombrado Presidente & CEO de Toyota y Lexus España, liderando una etapa de crecimiento sostenido que ha llevado a la compañía al liderazgo del mercado español. “Afronto con ilusión este nuevo reto en Europa en el desarrollo del negocio del hidrógeno, que cuenta con un gran futuro de cara a la descarbonización de nuestra sociedad”, ha señalado.