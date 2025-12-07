El grupo DR apuesta por la tecnología GLP para su expansión en España

El Grupo DR Automobiles, de origen italiano y que construye automóviles de procedencia china, prepara su expansión en España ofreciendo vehículos con diferentes tecnologías, pero apostando especialmente por el sistema “Thermohybrid”, que incluye una doble alimentación gasolina/GLP. Este sistema permite a los vehículos contar con el distintivo ECO y representa el 80% de las ventas en otros países europeos donde ya está implantado.

Achille Bianchi, director de operaciones en España, señaló en la presentación de la compañía que llegan “con el objetivo de situarse como una alternativa sólida y accesible para todos los ciudadanos españoles que buscan automóviles equipados con los últimos avances en tecnología y seguridad, sin olvidar la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente".

Por su parte, Massimo Di Tore, director de Comunicación y Marketing a nivel internacional, destacó la versatilidad tecnológica del grupo, que trabaja con todas las tecnologías actuales —eléctricas, híbridas y de combustión—, si bien la solución ecológica gasolina + GLP supone el 80% de sus ventas. España se presenta para DR como un mercado estratégico clave para crecer ofreciendo movilidad accesible, sostenible y de calidad.

El Grupo DR Auto se fundó en el sur de Italia en los años 80 por el empresario Massimo Di Riso y, tras diez años, se consolidó como empresa líder en el sector de la distribución de vehículos. A lo largo de sus 40 años de actividad, el grupo ha creado seis marcas: Evo, DR, Tiger, SportEquipe, Portaequipe, ICH-X y Birba, con una gama de 23 modelos que destacan por su favorable relación calidad-precio frente a la competencia. Actualmente, ya está en fase de expansión en varios mercados europeos importantes como Francia, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Grecia.