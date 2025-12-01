Hyundai Ioniq 6, belleza y eficacia en una berlina de lujo

Pocas berlinas podemos encontrar en el mercado con la personalidad de diseño del nuevo Ioniq 6. Un modelo que amplía la oferta de la serie Ioniq de la marca coreana, que ya cuenta con los denominados 5 y 9, y que se complementará con el Ioniq 3, anunciado para el segundo semestre del próximo año, reforzando así la presencia de Hyundai en el segmento de los compactos de mayor crecimiento. El Ioniq 6 es una berlina de cinco plazas con una aerodinámica espectacular y con una mecánica totalmente eléctrica que le permite alcanzar una autonomía de hasta 680 kilómetros entre recargas.

Sus formas aerodinámicas crean un automóvil con personalidad propia gracias a sus líneas limpias y sencillas, redondeadas y sin aditamentos superfluos. Detalles como los tiradores de puertas enrasados, las estilizadas líneas de los faros, el alerón posterior o los espejos retrovisores (sustituidos por cámaras que proyectan la imagen en dos pantallas situadas en el interior, en la unión del salpicadero con las puertas) subrayan su diseño avanzado. En la prueba de conducción, este sistema de retrovisores por pantalla requiere cierta adaptación, sobre todo, en el lado derecho.

Gracias a este estudiado diseño, el coeficiente aerodinámico queda en un valor difícil de alcanzar: 0,21. Y ello repercute de forma directa en el consumo y en la autonomía, que puede llegar a los mencionados 680 kilómetros. Sin embargo, el diseño no compromete la habitabilidad interior. El Ioniq 6 mide 4,92 metros de largo, 1,88 m de ancho y 1,45 m de alto, con una distancia entre ejes de 2,95 m, lo que proporciona una amplitud notable para cinco adultos de gran talla, que se acomodan en unos asientos amplios y confortables. El maletero ofrece 400 litros y en la parte delantera se ubica un cofre adicional de 45 litros, ideal para guardar los cables de recarga.

El salpicadero está presidido por un volante multifunción de tres radios cuyo centro ya no lleva el escudo de la marca, sino un código de luces que indica diferentes funciones. Tras él se extiende una pantalla corrida que proporciona los datos esenciales de funcionamiento —carga, autonomía, velocidad, etc.— que también pueden proyectarse en el parabrisas. Más centrada se encuentra la pantalla táctil de 12,4 pulgadas con reconocimiento de voz, destinada al entretenimiento, con compatibilidad Apple CarPlay y Android Auto, y conectada al sistema Hyundai Bluelink, que actualiza todos los sistemas y planifica rutas localizando los puntos de carga. La comodidad preside todo el interior, con cargadores inalámbricos, puertos USB y un excelente equipo de sonido Bose.

El Ioniq 6 se ofrece con varias alternativas de motorización y tracción sobre la plataforma E-GMP. Las versiones de tracción trasera pueden ser Standard o Long Range, con baterías de 63 o 84 kWh que proporcionan 170 o 229 caballos y autonomías de 521 o 680 kilómetros, respectivamente. La opción de tracción total —con un motor en cada eje— utiliza únicamente la batería grande, alcanza los 325 caballos y ofrece una autonomía de 650 kilómetros. Según los datos del fabricante, puede recargar del 10 al 80% en solo 18 minutos en un cargador potente y obtener 325 kilómetros de autonomía con solo 15 minutos de carga. En un cargador doméstico, la recarga completa tarda unas seis horas.

El comprador puede elegir entre dos terminaciones, siendo la N-Line la que ofrece un nivel superior y detalles estéticos diferenciadores. Y para el próximo año está prevista una versión más deportiva, identificada con la letra N, característica de las unidades de mayores prestaciones de Hyundai, que alcanzará los 650 caballos. Sobre esta futura versión, José Muñoz —presidente y CEO de Hyundai Motor Company— ha afirmado que “pretende elevar la oferta y atraer a los conductores con sistemas de propulsión electrificados que ofrecen a los entusiastas del alto rendimiento una nueva y emocionante vía para electrificar su pasión tanto en carretera como en pista”.