Mañueco traza la hoja de ruta de futuro para Castilla y León: "Tenemos un proyecto concreto y evaluable"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado este lunes en el foro de presentación de los indicadores del proyecto "Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España", que los populares han puesto en marcha en esta precampaña electoral como una hoja de ruta para los próximos años con el objetivo de conseguir que la región castellano y leonesa se sitúa en el podium de los territorios españoles donde hay mejor calidad de vida y bienestar porque se prestan los mejores servicios a los ciudadanos, pero también hay seguridad para vivir y para invertir.

Mañueco desvelaba que el proyecto, que será la base del programa electoral con el que concurrirána las próximas elecciones autonómicas previstas en principio para el 15 de marzo de 2026, contempla cuarenta retos o indicadores para conseguir ascender a uno de los tres primeros puestos de ese ránking en España, pero no con el ánimo de crear ningún eslogan para mejorar posiciones en un ránking, sino de marcar una dirección y una meta, pero compartida por todos. "Queremos que la gente vea que en Castilla y León hay un rumbo y que juntos podemos llegar más lejos en España y con España", afirma Mañueco.

Acompañado por la dirección del PP de Castilla y León, el también presidente de la Junta aseguraba que este reto se enmarca en la ambiciosa campaña ‘Aquí menos ruido y más nueces’, que presentó en octubre. Una iniciativa en la que tanto Mañueco como los dirigentes del partido en la comunidad están reivindicando la gestión del PP en estos cuatro años de legislatura con datos y resultados en todos los ámbitos, ya sean económicos (más empleo que nunca, récord de exportaciones o de producción industrial...) así como sociales de la mano de un Estado del Bienestar (Educación, Sanidad y Servicios Sociales y Dependencia) que está entre los mejores de España.

"El PP tiene un proyecto político, concreto y evaluable, para mejorar la calidad de vida de quienes viven y trabajan en Castilla y León", aseguraba el líder popular.

Reuniones y fuentes independientes

Estos 40 parámetros se articulan en torno a nueve ejes fundamentales (empleo, sanidad, educación, vivienda, dependencia, transportes, medioambiente, agricultura y patrimonio) con el que las personas podrán comprobar de manera objetiva que el Partido Popular de Castilla y León "cumple" con los compromisos asumidos, decía el presidente.

Para seleccionarlos, los equipos de trabajo del PP han mantenido reuniones en todas las provincias con organizaciones de la sociedad civil, económicas y sociales. "Son fruto del diálogo, porque este es un proyecto que implica a todos", apuntaba Mañueco.

Para el desarrollo del modelo se han elegido fuentes independientes y tomados datos provenientes del Gobierno central o del INE, entre otros. Además, dichos indicadores son comparables con otras comunidades autónomas, se publican con regularidad y no experimentan variaciones bruscas, de manera que permiten un seguimiento del avance realista y fiable. Por todo ello, se han elegido indicadores relevantes para todos los ciudadanos: jóvenes, mayores, residentes del mundo rural, personas vulnerables o autónomos.

"Queremos hacer un balance de lo realizado, un análisis de situación lo más completo posible para continuar con un proyecto de futuro y una tierra de la que sentirse orgulloso, combinando gestión con identidad", destacaba el líder popular.

De hecho, explicaba que muchos de estos ejes reflejan las señas de identidad de la comunidad, especialmente en ámbitos como la educación, la sanidad o la dependencia, "terrenos en los que Castilla y León destaca desde hace años", señalaba.

Mañueco desvelaba también que este proyecto también busca señalar aquellos campos en los que la Castilla y León tiene espacio para seguir avanzando. "Se trata de un ejercicio de transparencia y de búsqueda de soluciones, alejado de la complacencia, y que pretende ofrecer respuestas a las necesidades reales de la población", finalizaba.