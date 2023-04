La importante multa que te puede caer si realizas esta típica maniobra en las rotondas

Conducir en una rotonda es posiblemente una de las tareas más difíciles del conductor medio en nuestro país, sobre todo cuando se refiere a las grandes ciudades. Sin duda, se trata de una de las soluciones que se utilizan en las carreteras para facilitar la circulación en cruces de caminos y, a priori, para reducir los accidentes de tráfico. Aunque en muchas ocasiones, el peligro es muy grande en este tipo de intersecciones, en especial por la confusión de quienes no saben encarar las normas en esta construcción. Es por ello que la Dirección General de Tráfico (DGT) endurece su discurso y recuerda las importantes multas a las que se enfrentan los conductores por no circular de forma reglamentaria.

En 2022, se produjeron 1.042 siniestros mortales en las carreteras españolas, en los que fallecieron 1.145 personas y otras 4.008 resultaron heridas. Un dato que engloba cada una de las zonas transitables en España, incluidas las rotondas o glorietas, de las que se recuerda que en torno a uno de cada diez accidentes con víctimas en las vías ocurren en este tipo de intersecciones, así como la entrada, aproximación y acceso a las mismas provocan más de la mitad de este tipo de accidentes.

"Hace décadas que utilizamos las glorietas, pero aún desconocemos las normas para entrar, circular y salir con seguridad", dice la DGT. Según un informe elaborado por la AEA (Automovilistas Europeos Asociados), más de 45.000 accidentes tuvieron lugar en rotondas giratorias entre 2015 y 2019, lo que propició que fallecieran unas 317 personas y 58.581 resultaran heridas.

No respetar la prioridad, así como maniobras peligrosas o la no utilización de los intermitentes son algunos de los responsables de los accidentes en estos lugares. Y también el uso incorrecto de los carriles. Por ello, con el objetivo de ayudar a todas las personas de la vía, la DGT ha utilizado su cuenta de Twitter, para recordar, una vez más, las dudas en torno a las glorietas, aseverando que "no se puede salir de una rotonda desde los carriles interiores".

¿A qué multas me enfrento si conduzco mal en una rotonda?

El organismo ha explicado que siempre hay que incorporarse al carril exterior derecho antes de abandonar la rotonda "para evitar colisionar con los vehículos que circulan de forma reglamentaria", acompañándolo de indicar con el intermitente la maniobra mencionada. Pero esto no es una recomendación, sino una acción obligada que, de no cumplirse, se considera delito y puede acarrear una multa severa, ya que pone vidas humanas en peligro.