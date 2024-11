Jóvenes de 50 países lucharán en Arabia Saudí por conseguir la victoria en final mundial de F1 in Schools

La cuenta atrás para la celebración de las finales mundiales del Aramco F1 in Schools 2024 ha comenzado. Jóvenes de 50 países lucharán esta semana por obtener la victoria en este desafío. Velotech es el equipo de la Comunidad de Madrid que representa a España en la fase final de la mayor competición escolar STEM del mundo, que se celebra entre el 23 y 26 de noviembre en el Dhahran Expo de Dammam, en Arabia Saudí, pocos días antes del GP de Catar. El equipo que ha viajado a Oriente Medio está formado Juan Montesinos, Julia Used, Luca Alvisini, Yago Mabrut e Ingrid Soria, alumnos de segundo de Bachillerato Internacional de The Global College. Su proyecto ha contado, entre otros, con el apoyo de IE que, aparte de patrocinador, ha puesto a disposición de Velotech sus recursos docentes para ayuda a perfeccionar la presentación verbal y a mejorar su página web.

Para participar en F1 in Schools, los equipos participantes han tenido que construir un coche a escala (un poco mayor que un iPhone) propulsado por aire comprimido, y que puede llegar a alcanzar los 75 kilómetros por hora. Estos minibólidos participan en una competición en la que deben recorrer una pista de 25 metros.

Velotech ha desarrollado su vehículo a partir de las aplicaciones que utilizan los ingenieros de la Fórmula 1 profesional. Para confeccionar el cuerpo del vehículo, han utilizado una máquina de CNC, la cual permite esculpir el mismo; mientras que para fabricar el resto de las piezas, como las ruedas, o el alerón frontal y trasero, han empleado una impresora 3D. El resultado ha sido un coche rapidísimo, con el que aspiran a dejar en un buen lugar. “Hemos trabajado mucho en este proyecto y estamos convencido de que podemos llegar lejos en esta fase final”, asegura Juan Montesinos, Team Leader de Velotech.

F1 in Schools persigue inspirar a los jóvenes, ofreciéndoles una idea del mundo de la F1. De esta forma, los participantes pueden desarrollar sus habilidades técnicas, pero también todas aquellas relacionadas con la gestión del proyecto, que comprende, entre otros aspectos, la marca, el marketing, el patrocinio, la financiación, la comunicación y el trabajo en equipo. F1 in Schools España cuenta con la colaboración de Madcup. Jaime Benzal, coordinador regional de F1 in Schools, destaca la importancia de este tipo de proyectos para que niños y jóvenes desarrollen competencias y habilidades en distintos ámbitos y disciplinas. “Para Madcup, la incorporación del proyecto F1 in Schools a su proyecto educativo supone resaltar la unión entre tecnología y deporte, en un ámbito diferente a los torneos que ha organizado hasta ahora. El motorsport, desde este enfoque, es una disciplina que puede aportar a los niños una visión diferente del deporte del motor. Los niños y niñas deberían conocer todas las disciplinas que se utilizan en este proyecto, desde el marketing y la financiación, hasta la ingeniería y las tecnologías de fabricación”, señala.