Midas supera los 200 centros de mantenimiento de movilidad en España

La compañía de talleres Midas, la más importante de nuestro país en este tipo de servicios independientes para los automovilistas, ha superado los doscientos puntos de reparación y mantendrá su política de desarrollo durante los próximos ejercicios. De cara al futuro próximo, apostará por impulsar una nueva oferta de mantenimiento y reforzar su gama de productos, además de potenciar actividades emergentes como la climatización, la electromecánica o la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas al automóvil.

En una convención que reunió a la casi totalidad de los representantes de los 203 puntos distribuidos por toda nuestra geografía, Vicente Pascual, director general de Midas España, reafirmó el espíritu que impulsa a la empresa a seguir avanzando en el cuidado del automovilista a través de soluciones sostenibles de mantenimiento, reparación y movilidad. “Creciendo de forma sostenible, impulsando la innovación y fortaleciendo la relación con los clientes y franquiciados”, señaló Pascual.

Vicente Pascual, director general de la compañía, fue el encargado de presentar el plan estratégico de futuro se estructura en torno a tres ejes fundamentales: Clientes, Franquiciados y Equipos. En el primer ámbito, Midas refuerza su compromiso de garantizar el mantenimiento de todos los vehículos, sea cual sea su tecnología, mediante una oferta de servicios que se adapta a los nuevos usos y necesidades de los conductores. Además, implantará una estrategia basada en la combinación de inteligencia artificial, atención telefónica, CRM y entorno web.

Para ello, los talleres franquiciados formarán una red basada en la proximidad, la exigencia y la mejora continua con una central de compras profesionalizada que optimiza recursos, mejora la competitividad de la red y refuerza la fidelidad de compra. Todo ello para consolidar un modelo de negocio destacado por su rentabilidad, pensado tanto para emprendedores que buscan una inversión segura como para franquiciados con trayectoria que desean seguir creciendo dentro de la red de la empresa.