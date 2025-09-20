Mucho ojo al vender el coche: un hombre paga más de 8.000 euros en multas que no son suyas

La venta informal de un automóvil puede convertirse en una pesadilla legal. Es lo que le ha ocurrido a Dylan Taurines, un ciudadano francés de 30 años, que tras vender su Peugeot 307 descapotable por internet sin documentación oficial, ha recibido más de 40 multas que suman 8.301 euros. A ojos de la administración, sigue siendo el titular del vehículo.

La transacción se realizó sin el certificado de cesión exigido por la normativa francesa ni declaración ante la Agencia Nacional de Títulos de Seguridad (ANTS). Como resultado, Taurines continúa siendo el responsable legal del coche, aunque ya no lo conduzca.

Las sanciones incluyen excesos de velocidad, estacionamientos indebidos y peajes impagados, y han provocado la pérdida total de sus puntos de carnet, exponiéndolo a medidas adicionales. Para agravar la situación, un accidente en 2022 le causó daños neurológicos y pérdida de memoria, lo que le impide recordar los detalles de la venta.

Los expertos insisten en que toda transferencia de vehículo debe realizarse con documentación precisa y métodos de pago trazables, como cheques o transferencias bancarias. En este caso, el pago fue en efectivo y sin contrato, lo que complica cualquier intento de demostrar su desvinculación.

Taurines ha iniciado impugnaciones administrativas para revertir lo que considera una injusticia. Mientras tanto, sigue enfrentando las consecuencias de una venta mal gestionada.