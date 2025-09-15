Omoda 7: un SUV polivalente y potente que destaca por su diseño y tecnología

La marca china Omoda continúa aumentando su presencia en el mercado español con la llegada del Omoda 7, un todocamino de amplias dimensiones y un diseño acertado, que contribuirá a aumentar su fuerte entrada en el panorama nacional. El pasado mes de agosto alcanzó el 2,6% del total de las matriculaciones y un 3,8 % en ventas a particulares. Y las previsiones son aumentar estas cifras en el cierre del ejercicio.

Francesco Colonnese, vicepresidente Omoda & Jaecoo España Newspress

El nuevo Omoda 7 tiene unas dimensiones de 4,66 metros de largo, 1,87 metros de ancho y 1,67 metros de alto, y una distancia entre ejes de 2,72 metros, lo que le garantiza una amplia habitabilidad interior. Un habitáculo espacioso con una cuidada terminación de materiales de calidad y tecnología en sus sistemas. Este modelo se sitúa en la gama de la marca china entre el 5 y el buque insignia de la compañía, el 9.

Omoda 7 Newspress

En la parte mecánica incorpora la quinta generación del motor 1.5 TGDI, de funcionamiento híbrido gracias al llamado «Super Hybrid System» (SHS) combina este bloque térmico 1.5 Turbo de 140 caballos con dos motores eléctricos integrados en la transmisión, que pueden llegar en su conjunto a una potencia de hasta 200 caballos. Monta una batería de 18,4 kWh con la que ofrece más de 90 km de autonomía en modo cien por cien eléctrico y una autonomía total superior a 1.200 km, con consumos inferiores a 6 litros/100 km, según datos ofrecidos por el fabricante.

En materia de seguridad, este todocamino viene equipado con 19 asistentes a la conducción (ADAS), entre los que destacan el Automatic Parking Assist y, por primera vez en la marca, el Remote Parking Assist, que permite aparcar el vehículo de forma remota desde el exterior. Según comentó Belén Chaves, responsable del producto de la marca, durante su diseño, se habilitó una plataforma que permitió a los clientes interactuar directamente con el CEO y el jefe de diseño, aportando ideas sobre la estética exterior, el interior e incluso el rendimiento del vehículo.

Su diseño se caracteriza por la parrilla frontal sin bordes y un grupo óptico trasero muy original que aporta modernidad. En el interior, ofrece un alto nivel de equipamiento con materiales de calidad y soluciones de conectividad de última generación. Incluye un panel de instrumentos de 8,8 pulgadas, un volante multifunción de dos radios y un túnel central flotante con un cargador inalámbrico. Uno de los elementos más originales es su pantalla deslizante de 15,6 pulgadas que puede desplazarse hacia el asiento del copiloto con funciones de entretenimiento como video, juegos o karaoke. Y el equipo de sonido cuenta con 8 altavoces y control por voz de 4 zonas.

Por otra parte, aprovechando la presentación del nuevo modelo en Madrid, se dieron a conocer más detalles del OMODA 5 SHS, el primer vehículo híbrido puro con etiqueta Eco de la firma. Es un SUV con líneas de coupé de 4,44 metros de largo, 2,61 metros de distancia entre ejes y llantas de hasta 18 pulgadas. Su mecánica, incorpora un motor 1.5 turbo combinado con un motor eléctrico que desarrolla una potencia de 224 caballos.