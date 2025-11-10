Se hunde el precio de esta smart TV 4K con 55 pulgadas, Ambilight y Dolby Atmos para sentirte como en el cine

Philips no solo es una de esas marcas veteranas que lleva años ofreciéndonos televisiones de buena calidad, sino que desde hace un tiempo ha conseguido diferenciarse de la mayoría con su tecnología Ambilight. Así que si estás buscando una televisión con la que puedas disfrutar todavía más de películas, series y videojuegos, mucha atención con esta Philips 55PUS9000, ya que no hace falta esperar al Black Friday para conseguirla a precio mínimo histórico.

Esta televisión de Philips pertenece a la nueva gama y, aunque salió a la venta hace unos meses por unos 999 euros, ahora tiene un descuento total de 400 euros que nos permite añadirla a nuestra cesta de la compra por unos 599 euros en Amazon, mientras que en PcComponentes se está vendiendo en estos momentos por unos 699,99 euros.

Compra la televisión Philips 55PUS9000 con un descuentazo del 40%

Philips 55PUS9000 Philips

La Philips 55PUS9000 es una televisión que no solo lo tiene todo, sino que va un paso más allá para sentir una inmersión completa a la hora de ver todo tipo de contenidos. Lo primero a resaltar es su diseño, ya que podemos colocarla en la pared sin que sobresalga en exceso al ser bastante delgada (aunque no tanto como otros modelos) o sobre un mueble de manera estable al venir con una base giratoria central, la cual nos da la posibilidad de verla bien desde cualquier ángulo y evitar reflejos.

De calidad de imagen también va bastante sobrada, pues la protagonista es una pantalla de 55 pulgadas que hace uso de una tecnología QLED para disfrutar de unos colores muchísimo más vivos gracias a una capa de puntos cuánticos. En otras palabras, el color toma mucho protagonismo, sin pasar por alto que nos brinda una resolución 4K, una frecuencia de actualización nativa de 120 Hz y compatibilidad con Dolby Vision, HDR10+ y HLG, lo que mejora todavía más el contraste, sobre todo al ver series, películas o documentales en las principales plataformas de streaming.

Eso sí, si por algo la calidad se siente latente en cada escena, es porque cuenta con un procesador de imagen P5 propio de la marca, el cual optimiza de manera digital cualquier cosa que estemos viendo mediante un algoritmo revolucionario. A lo que debemos de sumarle un apartado de sonido excelente al incorporar un total de 4 altavoces de rango completo que llegan a ofrecernos una potencia máxima de 40 W y soportan un audio envolvente Dolby Atmos.

Pero no hay dudas de que lo más diferencial de este televisor es que dispone de una tecnología Ambilight, un sistema de iluminación inteligente que, a través de una tira de luces LED que lleva instalada en tres de sus lados en la parte trasera, es capaz de reproducir en tiempo real los mismos colores que se están mostrando en la pantalla, lo que mejora la sensación de inmersión notablemente. Igualmente, si hace poco has comprado otra smart TV y quieres experimentar esta sensación, existen kits de iluminación como este de la marca Goove que merecen mucho la pena.

Llegados a este punto, es importante mencionar que funciona bajo un sistema operativo Titan OS que lleva muy poco tiempo en el mercado, pero que destaca por su facilidad de uso, amplio catálogo de apps e incluir un buscador universal que es una maravilla, puesto que nos permite encontrar contenido en múltiples servicios de streaming sin tener que entrar uno por uno. Porque sí, a todos nos ha pasado que queremos empezar una serie de la que hemos escuchado hablar y no sabemos dónde se puede ver.

Para rematar, si eres un apasionado de los videojuegos, tengo muy buenas noticias. Y es que en su variado apartado de conectividad tenemos puertos HDMI 2.1 que nos permiten sacarle el máximo partido a nuestra consola, además de que es compatible con una tecnología Freesync Premium y soporta VRR para alcanzar los 144 Hz con un único objetivo: mejorar la fluidez.

