Opel Mokka GSE, la emoción de los rallyes al uso diario

El Opel Mokka GSE es un SUV compacto eléctrico con toda la garra y emoción de un coche de competición, pero con el confort y el diseño de un deportivo apto para el uso urbano. Las siglas GSE han acompañado históricamente a los modelos de mayor rendimiento de Opel, como el Monza o el Commodore; ahora las adopta el Mokka GSE, en la versión de carretera del modelo que competirá en Alemania en la Copa de Rally ADAC Opel GSE en 2026, sustituyendo al Corsa Rally Electric.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Mokka GSE Newspress

Exteriormente, cuenta con numerosos detalles que reflejan su carácter deportivo, como las llantas aerodinámicas de aleación de 20 pulgadas con neumáticos Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20. En el eje delantero destacan las pinzas de freno de cuatro pistones, pintadas en amarillo, y los discos de 380 mm de diámetro. Además, las letras GSE en amarillo y negro situadas en el frontal y los laterales refuerzan su personalidad. Con 4,15 metros de largo, 1,78 de ancho y 1,51 de alto, el Mokka GSE es más ancho que el resto de la gama y su altura se ha reducido en 10 centímetros, mientras que su peso se mantiene por debajo de los 1.600 kilos.

En el interior, destacan los asientos deportivos de Alcantara con reposacabezas integrados y decorados con el logotipo GSE, que sujetan muy bien el cuerpo en las curvas. Otros detalles de deportividad son el volante de cuero, achatado en la parte superior e inferior, y los pedales de aluminio. El cuadro digital de 10 pulgadas ofrece diversas funciones y gráficos, y está alineado con la pantalla táctil central, que además del sistema de navegación muestra indicadores de fuerza G, aceleración y datos de gestión de la batería, todo ello en un característico tono amarillo. También incorpora varios sistemas de seguridad y cargador inalámbrico para el teléfono móvil. La capacidad del maletero es de 310 litros, ampliables hasta 1.060 con los asientos traseros abatidos.

Mokka GSE Newspress

El motor, con una potencia máxima de 207 kW —equivalentes a 281 caballos—, es el mismo que equipa el coche de competición Mokka GSE Rally. Con un par de 345 Nm, acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h, lo que lo convierte en el Opel eléctrico de serie más rápido. El conductor puede elegir entre tres modos de conducción: «Sport», «Normal» y «Eco». En el modo «Sport» ofrece el máximo rendimiento y toda su potencia; en «Normal», la potencia se reduce a 230 caballos y la velocidad a 180 km/h; y en «Eco» la potencia se limita a 190 CV y se optimizan todos los ajustes para lograr la mayor eficiencia. La batería de iones de litio tiene 54 kWh, lo que concede una autonomía en condiciones óptimas de 336 km. La potencia máxima de carga es de 100 kW. Todos los componentes eléctricos —motor, inversor y batería— son idénticos a los del modelo de competición.

El Mokka GSE cuenta con un diferencial autoblocante multidisco Torsen, una suspensión más rígida —aunque sin llegar a resultar incómoda— y una dirección más directa. Con todo ello, el comportamiento del coche en carreteras de curvas es sumamente divertido, agradable y eficaz, logrando que Opel recupere la deportividad de los GSE sin renunciar al uso urbano de un SUV eléctrico. Su precio es de 41.500 euros, tras aplicar ayudas y promociones.