¿Qué significa esta señal? Pocos conductores la conocen

Cuando circulas por la carretera tienes que prestar atención a numerables factores más tanto del vehículo y de la vía, como del resto de vehículos que circulan en las carreteras. De esta manera es primordial prestar atención a cualquier distracción que pueda existir durante la circulación.

La máxima entidad de seguridad vial, la Dirección General de Tráfico exige conocer las normas de circulación consolidadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Dentro de estas normas, se exige conocer todas las señales de tráfico existentes en las carreteras españolas.

Las señales de tráfico tienen por misión advertir, informar, ordenar o reglamentar el comportamiento de los usuarios sobre determinadas circunstancias de la vía o de la circulación. En muchos casos, saltarse las señales de tráfico puede conllevar a una buena multa.

¿Qué significa esta señal poco conocida?

En primer lugar vamos a atender a la forma y color de la propia señal. Esta señal debido a su forma triangular y color rojo pertenece a la categoría de advertencia de peligro. Las señales de advertencia de peligro indican la proximidad y la naturaleza de un peligro difícil de ser percibido a tiempo, para que podamos actuar de forma adecuada.

Según el propio catálogo de señales, bajo el nombre de P-2, esta señal significa intersección con prioridad a la derecha. Según viene recogido en el informe, alerta de un "Peligro por la proximidad de una intersección en la que rige la regla general de prioridad de paso". Es decir, si la encuentras en una intersección, debes ceder el paso al que venga por la derecha.

Señal de tráfico P-2 La Razón

Multa por saltarte esta señal de tráfico

Esta señal se suele colocar en aquellas intersecciones que pueden dar lugar a confusión, por lo que se debe aclarar quién tiene la prioridad para no dar lugar a accidente alguno. Si te pillan in fraganti saltándote esta señal o si has provocado un accidente por no respetarla, te puede caer una multa de hasta 200 euros y 4 puntos del carnet de conducir, pues está considerado como una infracción grave.

Hay que recordar que no respetar todas las señales de tráfico tiene distintas multas dependiendo de la señal a la que no estés haciendo caso. Esto se debe a que no es lo mismo saltarte una señal de stop, que una señal de velocidad mínima obligatoria. Sin embargo, estas son las multas en función de la gravedad de la infracción:

Leves: Hasta 100 euros

Graves: Hasta 200 euros

Muy graves: Por encima de 500 euros

Jerarquía de las señales de tráfico en España

En España, las señales de tráfico siguen una jerarquía estricta que determina su prioridad, en función de la importancia de la señal. La Dirección General de Tráfico toma como referencia la siguiente jerarquía:

Indicaciones de agentes de tráfico: Prevalecen sobre todas las demás señales.

Señales temporales: Incluyen indicaciones temporales que pueden ser instaladas en caso de obras o eventos especiales.

Semáforos: Señales de tráfico luminosas que regulan el paso de vehículos y peatones.

Señales verticales: Incluyen señales fijas en postes, como las de advertencia y las de información.