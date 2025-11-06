Renault pone a la venta un centenar de coches de su colección y archivos de su historia

Una oportunidad única para los coleccionistas y los amantes de Renault. La marca francesa va a sacar a la venta un centenar de automóviles de su colección y archivos y piezas de su historia en una subasta pública que se celebrará en París el próximo 7 de diciembre.

Renault Maxi Turbo GR

Esta oportunidad viene provocada porque Renault está preparando la apertura de un museo en Flins-sur-Seine, cerca de París, con su colección de fondos históricos y va a desprenderse de las unidades que tiene repetidas y otras piezas y obras de arte guardadas a través de sus 125 años de historia.

Como parte de este proyecto de reunir sus colecciones en un lugar espectacular, Renault racionalizará su colección de vehículos históricos para conservar 600 modelos emblemáticos, únicos y producidos desde 1898. La marca procederá a la venta de ciertos vehículos de los que posee varios ejemplares, asegurándose de conservar al menos un ejemplar de cada modelo.

R5 GR

La venta presentará un centenar de automóviles históricos, entre los más de 800 actualmente conservados en la colección Renault, así como una selección de un centenar de objetos, incluyendo juguetes, maquetas, trajes de pilotos y objetos diversos. Más del 90% de los lotes se ofrecerán sin precio de reserva, brindando a los apasionados una oportunidad única de adquirir piezas excepcionales.

F1 GR

Entre los vehículos a la venta destacan un Type D de 1901 y un raro autobús de 1933, además de coches de competición como el monoplaza de Fórmula 1 pionero del motor turboalimentado en F1, RS01, el primer Fórmula 1 con motor turbo. En 1977, el famoso RS01, el primer Fórmula 1 con motor turbo, que fue conducido por pilotos como Jean-Pierre Jabouille, René Arnoux o Alain Prost. Estarán a la venta una veintena de monoplazas auténticos de los años Turbo (1981–1985), desde RE27B hasta RE60 01B, pilotados por grandes nombres como René Arnoux, Jean-Pierre Jabouille, Patrick Tambay, Eddie Cheever y Alain Prost. Los F1 Renault disputaron 123 Grandes Premios entre 1977 y 1985, lograron 15 victorias y 31 “pole positions”.

Entre los prototipos, estará disponible el Alpine A442, símbolo de las 24 Horas de Le Mans. Y en el apartado de rallyes, el prototipo Maxi Turbo 5 B0 y Renault 5 GT Turbo Bandama. También habrá ejemplares clásicos, desde el 4CV hasta Renault 5 “policía”, pasando por Floride Disney o Clio Williams. En la marca Alpine, sale una unidad excepcional de A610 Evolution, el más potente jamás construido, Alpine V6 Turbo. Para los amantes de la Fórmula Uno, se ofrecerán motores míticos de F1, como Renault Elf V6 Turbo EF15, vendido completo con su caja de transporte. Este motor equipó el Lotus de Ayrton Senna en el GP de Detroit en 1986. También se subastarán cascos, réplicas de monos y objetos promocionales de Renault F1.